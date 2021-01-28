МВД ввело запрет на ретушь фото для паспорта

В силу вступил новый административный регламент МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов. Теперь ретушировать и обрабатывать фотографии для документа запрещено.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в регламенте. Его процитировала «Российская газета».

Уточняется, что на снимке должно быть «достоверно отображено» лицо человека. Также запрещено использовать цветные контактны линзы во время фотографирования на паспорт. Можно фотографироваться в очках без тонированных стекол, чтобы оправа не закрывала глаза. Нельзя делать снимок и в форменной одежде, в верхней одежде, в шарфах, которые закрывают часть подбородка.

Головной убор допустим только по религиозным убеждениям, к тому же он не должен скрывать овал лица. Кроме того, МВД потребовало иметь в паспорте фото, которое соответствует возрасту человека «на день подачи заявления». При этом снимок может быть как черно-белым, так и цветным.