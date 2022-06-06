Паника на острие иглы. Жители Франции массово пожаловались на уколы от неизвестных

Более 300 жителей Франции пожаловались на то, что в общественных местах их укололи медицинскими иглами. Многие пострадавшие плохо себя чувствовали, но в их анализах не находили опасных инфекций. В Китае более 10 лет назад от таких же нападений пострадали около 500 человек. Зачастую цель таких атак не заразить людей, а посеять панику.

За последние месяцы более 300 человек во Франции пожаловались на внезапные уколы иглами в ночных клубах и на концертах. Врачи и прокуроры расследуют случаи, но никто не знает, кто за ними стоит и зачем это делает. Также неизвестно, вводили ли жертвам наркотики или любое другое вещество, написало агентство Associated Press.

Владельцы клубов и полиция стараются повысить осведомленность у посетителей. Один рэп-исполнитель даже прервал свое шоу, чтобы предупредить о риске неожиданного укола иглами.

Похожая ситуация произошла и в Великобритании, где правительство изучает целую серию атак с уколами. Полиция Бельгии и Нидерландов тоже расследует незначительное число примеров.

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Один из первых случаев произошел в мае в Лилле на севере Франции. Восемнадцатилетний Томас Ло пришел на концерт, принял наркотики и выпил немного алкоголя. Когда он вернулся домой, почувствовал головокружение и головную боль. На своей руке он нашел след от укола и синяк.

На следующий день симптомы не прекратились. Молодой человек пошел к врачу, который посоветовал ему отправиться в отделение неотложной помощи. Медики подтвердили след от укола и протестировали Томаса Ло на ВИЧ и гепатит. Его результаты были отрицательными, как и у других жертв.

Жители Парижа, Тулузы, Нанта, Нанси и других городов во Франции рассказали о том, что их кто-то без разрешения уколол иголкой в ногу. Большинством жертв были девушки. У них на теле были характерные следы от укола, а иногда и синяки. Пострадавшие рассказали, что чувствовали слабость.

У двух жертв в анализах нашли наркотик. По данным полиции, они, вероятно, добавили его в алкоголь. Врачи сомневались в том, что в уколах в ночных клубах были запрещенные вещества. Для того, чтобы он смог попасть в организм, наркотик пришлось бы вводить несколько секунд — и жертвы заметили бы это.

«Мы не нашли запрещенных веществ, других субстанций или доказательств того, что жидкость вводили с преступным умыслом. Мы опасаемся того, что жертвам передали ВИЧ, гепатит или любое другое инфекционное заболевание», — заявил глава центра по контролю за отравлениями Нанси Эммануэль Пушкарчук.

По словам специалиста, случаи отличаются друг от друга. У людей есть следы от инъекций на теле, но у некоторых нет симптомов. Дискомфорт и провалы в памяти не относятся к специфическим признакам. К таким же выводам пришла местная полиция. Правоохранительные органы признали, что случаи не всегда схожи друг с другом, поэтому пока что им непросто выбрать определенный метод работы.

Не заразить, а посеять страх

Похожая история произошла в 2009 году в Китае. Около 500 человек подверглись атаке в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Представители правоохранительных органов задержали более 75 человек. Троих из них ждало заключение в тюрьме от семи до 15 лет.

Власти обвинили в нападении сепаратистские группировки в Синьцзяне. Представитель местного управления общественной безопасности Ду Синьтао назвал атаки организованными и спланированными вылазками, цель которых — подорвать социальную стабильность и посеять страх в обществе.

Среди китайцев ходили слухи о том, что шприцы были заражены СПИДом. В больницы обращались десятки пострадавших, но никаких признаков болезней в их крови не обнаружили.

Случаи нападения со шприцами в России до сих пор были единичными. В Москве бездомный воткнул шприц в спину москвича за отказ дать ему денег. Житель столицы возвращался домой, когда к нему подошел бомж и попросил милостыни. Мужчина отказался, пошел дальше и почувствовал укол в спину. Москвич попытался догнать бомжа, но тот скрылся во дворах.

Москвич прошел медосмотр и сдал анализы. Врачи не обнаружили ничего подозрительного в его организме, но не исключили, что последствия могут проявиться спустя длительное время.

Но некоторые истории о нападении злоумышленника со шприцем оказались выдуманными. В прошлом году школьница рассказала о том, что во время прогулки возле лесополосы к ней подошел незнакомый мужчина и сделал укол в ягодицу. Девушка после инъекции потеряла сознание.

Школьнице диагностировали острое отравление неизвестным веществом, а ее отец написал заявление в полицию. Позднее выяснилось, что девушке стало плохо после того, как она попробовала предложенную приятелем таблетку. В действительности никакого нападения не было.