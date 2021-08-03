СМИ: девочке-подростку вкололи в ягодицу неизвестное вещество в Москве

В Москве мужчина напал на 15-летнюю школьницу и вколол ей неизвестное вещество. Девушка после инъекции потеряла сознание.

Нападение произошло 2 августа на улице Головачева, сообщил РЕН ТВ. Пострадавшая рассказала, что во время прогулки возле лесополосы к ней подошел незнакомый мужчина и спросил дорогу. После этого он пошел за ней и сделал ей укол в ягодицу. Девушка потеряла сознание, очнулась около дерева.

Она смогла дойти до КПП училища, где ей вызвали врачей.

Врачи диагностировали острое отравление неизвестным веществом. Отец девушки написал заявление в полицию.

В МВД «360» сообщили, что в медицинское учреждение действительно поступила девушка с отравлением неизвестным веществом. Как она получила отравление, станет известно после проверки.

Накануне в Бийском районе Алтайского края 40-летний мужчина похитил 12-летнюю девочку и удерживал два дня в подвале. Перед этим он два месяца наблюдал за ней, но на преступление решился только 31 июля. После похищения преступник инсценировал ее утопление, оставив личные вещи на берегу реки. Школьницу искали почти 200 полицейских и волонтеров. Ночью 2 августа она сама вернулась домой.