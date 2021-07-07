Бомж воткнул шприц в спину москвича за отказ дать ему денег

В Москве, в районе Солнцево, бездомный воткнул медицинский шприц в спину прохожему, когда тот отказался дать ему денег. О происшествии рассказал сайт kp.ru.

35-летний москвич возвращался вечером домой, когда к нему подошел бездомный и попросил денег. Мужчина отказал и пошел дальше, но почувствовал укол в спину.

Пострадавший попытался догнать бездомного, но тот скрылся во дворах. Тогда мужчина обратился в полицию.

Житель столицы прошел медосмотр и сдал анализы. Пока медики не обнаружили ничего подозрительного, но предупредили, что последствия могут проявиться позднее.

«Сейчас я чувствую я себя хорошо. Шприц я осмотрел, кажется, он был чистым, без жидкостей», — рассказал пострадавший.

Полиция проводит проверку, написало Ura.ru.