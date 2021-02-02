Падение в Мурине. Суицид девушки стали считать убийством после одного видео с ее возлюбленным

Смерть 22-летней Ксении Шеренговской в Мурине Ленинградской области долгое время считалась самоубийством, но потом в Сеть попали кадры ее избиения. Удары, предположительно, наносил ее молодой человек. Как это связано с гибелью девушки, выяснят правоохранители. А на это время подозреваемого в убийстве арестовали.

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве Ксении Шеренговской. Следователи предполагают, что в смерти девушки виноват ее 24-летний знакомый. СМИ узнали, что его зовут Алексей Павловский.

Тело 22-летней Шеренговской нашли в ночь на 25 января под окнами одного из домов на Шоссе Лаврики в Мурине, пригороде Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Крепкие» отношения

Шеренговская приехала в Петербург из города Сосновый Бор, чтобы учиться. Но потом она взяла академический отпуск, чтобы больше времени посвящать работе в магазине одежды. Именно в коллективе она и познакомилась с 24-летним Павловским.

Отношения пары начались в сентябре. Иногда Павловский оставался в квартире Шеренговской, сказал отец девушки Николай сайту 47news. Родители погибшей знали о существовании Павловского, но лично с ним не были знакомы.

Не так давно Шеренговская нашла новую работу в ювелирном магазине. В честь этого в коллективе решили устроить корпоратив. Он прошел в тот день, когда Шеренговская умерла.

Павловский рассказал 47news, что Шеренговская попросила его забрать от коллег. По его словам, девушка была пьяна, стала ревновать, драться, и пара поругалась. Вернувшись домой, Павловский якобы пошел в ванную и услышал, как хлопнула дверь. Он выглянул и увидел, что Шеренговской нет в квартире.

По словам молодого человека, он побежал на улицу.

«Она лежит, глаза не двигаются, выдох только один и все. Потом сидел рядом, затем поднялся в квартиру, собрал вещи и ушел. Боялся, что родители ее приедут. Уехал в Петербург, а потом в Иваново», — рассказал подозреваемый.

Павловский добавил, что в их отношениях все было хорошо и они «практически не расставались».

Но родители не верят словам Павловского. По их мнению, отношения с молодым человеком плохо влияли на девушку. Она стала нелюдимой и закрытой.

Подруга Шеренговской Татьяна сказала, что Павловский часто бил девушку, особенно когда был пьян.

«Он кричал на нее сильно. Были случаи, когда он ее избивал, она мне присылала фотографии. Когда трезвел, клялся, что так больше не будет, сожалел, сочувствовал. И вот произошло то, что произошло», — сказала Татьяна.

Тихое место

Версию о самоубийстве поставили под сомнение после появления видео, на котором запечатлено, как Павловский избивает девушку в лифте их дома. Как раз после этого ролика следователи завели уголовное дело. Хотя сначала, по информации spb.kp.ru, в СК уверяли семью, что это несчастный случай, а не преступление.

«Не лезь не в свое дело. Суицид. Все», — якобы сказал один из полицейских дяде Шеренговской. Уголовное дело завели, когда история попала в СМИ.

На кадрах видно, как пара заходит в подъезд и подходит к лифту. Павловский идет позади Шеренговской и ни с того ни с сего бьет ее ногой с такой силой, что она падает и ударяется лицом об угол. Потом показаны кадры из самого лифта. Там Павловский бьет девушку кулаком в лицо и выходит из кабины. Внутри осталась одна Шеренговская, которая, видимо, не хотела идти вместе с человеком, который ее бьет. Но Павловский вернулся в лифт, схватил девушку за куртку и грубо вытащил из кабины.

По словам отца погибшей, соседка с балкона видела, как Павловский душил Шеренговскую и она пыталась убежать. Он добавил, что из квартиры пары часто доносились крики.

Ссоры между возлюбленными происходили часто, сказал дядя погибшей Евгений «ПД». По его словам, подруга Шеренговской показывала ему фотографию, сделанную до Нового года. Там у Ксении синяк на «пол-лица». При этом на людях Павловский, по словам дяди, был «аккуратный, вежливый и спокойный».

Прощание и помощь

Шеренговскую похоронили на кладбище в деревне Вассарка Кингисеппского района. Многие известные люди решили поддержать семью погибшей. Например, блогер Ида Галич уже связалась с родственниками Шеренговской и предложила оплатить услуги адвоката. Отец девушки согласился.

«Ида позвонила мне в день похорон, сама нашла мой номер телефона. Она сказала слова поддержки и предложила услуги адвоката, я согласился», — сказал Николай, передает spb.kp.ru.

Помочь семье решила и Екатерина Варнава.