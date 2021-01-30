Юная жительница Мурина выпала из окна. Самоубийство или результат домашнего насилия?

22-летнюю Ксению нашли мертвой под окнами многоэтажного дома в Мурине Ленинградской области. Ее молодой человек рассказал, что она выпала из окна сама. Однако вскоре обнаружились видео, которые доказывают, что человек, похожий на 24-летнего Алексея, избивал девушку незадолго до ее гибели. Следователи задержали мужчину, родственники и друзья погибшей уверены, что именно он виноват в смерти Ксении.

22-летнюю Ксению нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на шоссе в Лаврики ночью 25 января. Ее сожитель рассказал, что девушка покончила с собой, однако некоторые факты заставляют усомниться в его словах.

Версия сожителя

24 января девушка отправилась в гости к новым знакомым — незадолго до гибели Ксения нашла новую работу и подружилась с коллегами. Она устроилась в ювелирный салон. Алексей рассказал, что в тот вечер пришел забирать ее от подруг. Они вернулись домой, где поругались, после этого мужчина ушел в ванную.

Когда он вернулся, то увидел, что Ксения сидит на подоконнике.

«Она просто хотела выпендриться, припугнуть меня. Она села на подоконник, но не удержалась и упала», — написал он одной из подруг Ксении после ее гибели.

Алексей также рассказал, что выбежал вниз в носках и футболке, «орал и не знал, как вызвать 911», когда Ксения умирала у него на руках.

Драка в подъезде

Однако показания Алексея не совпадают с событиями, которые произошли за несколько часов до смерти Ксении. Молодые люди возвращались домой в районе 03:05, и этот момент засняли камеры видеонаблюдения, которые установлены на доме и в подъезде.

На кадрах видно, что Ксения не хочет заходить и сопротивляется. Человек, похожий на Алексея, не обращает на это внимание и тащит девушку в подъезд. Возле лифта она вырывает руку, после чего мужчина с силой толкает ее ногой в спину. В результате Ксения начинает падать и врезается лицом в угол лифта. После этого она поднимается и самостоятельно проходит в лифт, но там драка продолжается.

В лифте юноша бьет Ксению кулаком в лицо, а затем выходит на своем этаже. Девушка не идет за ним и пытается спуститься на первый этаж, но ее силой вытаскивают из лифта.

Версия родных

Подруга поймала Алексея на лжи

Близкая подруга Ксении Анастасия в своем Instagram написала, что Алексей рассказал полиции и родным девушки разные версии.

«Сначала он сказал, что забрал Ксюшу от подруг, дома они поссорились, он ушел в ванну, услышал звук окна, добежал до балкона и успел схватить ее только за футболку. Он что, Флэш? Как можно успеть добежать, если человек выпадает за секунду... Потом в процессе разговоров уже сказал, что она сидела в комнате на подоконнике и <...> просто не удержалась», — отметила она.

Анастасия подчеркнула, что пара была в гостях вместе. Друзья Ксении предложили им остаться на ночь, потому что было уже поздно, однако Алексей настоял на возвращении домой. Она также отметила, что мужчина сказал неправду про свою одежду: после падения Ксении он выбежал на улицу не в носках и футболке, а в кроссовках и толстовке. Это также видно на камерах видеонаблюдения в лифте.

Подругу удивили и слова Алексея про то, что он не мог вызвать 911. Камеры в лифте засняли, что мужчина не позвонил в скорую, когда спускался на первый этаж после гибели своей девушки в 03:43, а некоторое время листал контакты. Анастасия уверена, что он позвонил своей маме, которая сказала, что нужно делать дальше.

«Это не суицид, и полиция это бы сразу поняла, делая свою работу корректно, но они просто его отпустили. Не обратили внимание на клок волос, лежавший на балконе, что прошло некоторое время, прежде чем Алексей позвонил в скорую, а сначала вообще листал контакты и позвонил своей маме, что он первым делом навел порядок в квартире и спустился выкинуть мусор», — написала подруга погибшей.

По словам Анастасии, соседи слышали крики из квартиры пары на протяжении 40 минут. Они звонили в полицию, однако правоохранители не отреагировали на этот вызов — они приехали только после сообщений о смерти Ксении. Подруга подчеркнула, что все эти сведения добывали родственники девушки, которые не поверили, что Ксения могла покончить с собой.

Сожитель постоянно избивал

Дядя Ксении рассказал «Невским новостям», что Алексей и его племянница стали жить вместе недавно — мужчина переехал в квартиру к девушке несколько месяцев назад. С тех пор, как они стали встречаться, Ксения перестала общаться со многими друзьями. Это стало известно во время похорон. Подруги девушки рассказали, что она отдалилась от них за последние четыре месяца.

«Пара подружек с ней переписывались, и факт того, что он поднимал на нее руку, очевиден. Она приходила к маме после новогодних праздников, и у нее был синяк под глазом. Вчера на похоронах она лежала вся избитая, все лицо в синяках», — рассказал он.

Мужчина добавил, что единственный из родных видел тело погибшей под окнами. Он подчеркнул, что девушка лежала на спине и была «вся избитая».

Собеседник также подтвердил предположение подруги Ксении о том, что Алексей сперва позвонил своей маме.

«Здесь на первом этаже женщина не спала и наблюдала весь процесс, и она может многое сказать. Она рассказала, что первым делом парень позвонил своей маме и только после этого вызвал службу спасения. <…> Когда она упала, он подбежал и тормошил ее. Может быть, он вообще ее и добил. Я провел здесь три дня, узнавал обо всем у соседей», — сказал он.

Дядя уверен, что Алексей забрал у Ксении телефон, чтобы она не могла никому рассказать про конфликт или позвать на помощь. Он подчеркнул, что девушка обязательно позвонила бы родным, чтобы рассказать о случившемся, если бы могла.

Уголовное дело

После резонанса в СМИ правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его открыли только 29 января, спустя четыре дня после гибели Ксении.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“) по факту смерти девушки 1998 года рождения, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурина Всевололжского района Ленинградской области», — сказано в сообщении СК по Волжску.

30 января в ведомстве уточнили, что задержали сожителя Ксении. Следователи допросили подозреваемого в убийстве девушки. В ближайшее время ему предъявят обвинение.