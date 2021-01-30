Партнера выпавшей из окна девушки задержали в Ленобласти

Молодого человека девушки, которая выпала из окна в Мурине, задержали по подозрению в убийстве. Известно, что они жили вместе и перед трагедией мужчина ее избил.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Ленинградской области. Сейчас молодого человека по имени Алексей допрашивают. В скором времени ему вынесут обвинение. Следствие продолжается.

Ранее с 13-го этажа дома в Мурине выпала 22-летняя девушка. Она разбилась насмерть. Алексей утверждал, что она покончила с собой, но родственники и друзья погибшей не поверили ему. Они заявили, что перед смертью девушка была в хорошем настроении и готовилась ко дню рождения.

Позже появились видео из лифта и подъезда их дома. На записях видно, что молодой человек избивает девушку и насильно тащит в квартиру. После этого на Алексея завели уголовное дело.

Близкие погибшей также утверждают, что он неоднократно ее бил. Также, по словам соседей, в день трагедии они слышали крики девушки. Они рассказали, что вызывали полицию, но она не приехала.