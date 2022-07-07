Депутат Бутина заявила, что отставка Джонсона будет иметь положительные последствия

Депутат Мария Бутина выразила мнение, что отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пойдет на пользу России. Об этом сообщила Lenta.ru.

По ее словам, после этого Великобритания пересмотрит внешнюю политику и сфокусируется на внутренней. Соответственно, поменяется и курс в отношении Украины.

«Думаю, нас ждут позитивные сдвиги. Если говорить об изменениях в отношении Украины, начнутся они, безусловно, с Великобритании», — заключила Бутина.