Меры Финляндии по визам для россиян грозят ее экономике. Но отмена шенгена не остановит туризм

РФ ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз для россиян. Оно будет не импульсивным, а обдуманным. Не исключено, что мера коснется транзита для финнов и стран Прибалтики. А граждане России все равно смогут уехать за рубеж, даже если им перестанут оформлять шенген.

Заместитель директора департамента печати и информации МИД Иван Нечаев заявил, что Россия не оставит «без должной реакции» решение финских властей сократить число принимаемых заявок на шенгенские визы. Он отметил, что политика Финляндии укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах Евросоюза, которую инициировала Прибалтика.

Нечаев отметил, что такие решения подтверждают присутствие «политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения». Он не исключил, что решение о запрете на выдачу виз примут на уровне всего ЕС «даже в отсутствие общеевропейского консенсуса».

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С 1 сентября изменятся правила приема документов на визу в Финляндию. В визовых центрах будет доступно 500 интервалов в день для подачи заявлений. При этом из них только 20% рассчитаны на туристические визы. Сегодня в среднем регистрируют около тысячи заявок на все виды виз в Финляндию.

В финском МИД подчеркнули, что государство поддерживает страны ЕС в их решении о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это значит, что стоимость визового сбора увеличится с 35 до 80 евро.

Удар по экономике

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко объяснил «360», что российская сторона не будет действовать прямолинейно и рефлекторно. Потребуется какое-то время, чтобы нащупать те моменты, которые болезненны для Финляндии и Прибалтики.

«Безусловно, это экономические отношения. Мы можем ограничить транзит, и это станет серьезным неудобством для стран Прибалтики и Финляндии. У последней с Россией были до недавнего времени тесные и выгодные экономические отношения», — отметил специалист.

Финляндия и Эстония, а также Латвия и Литва действуют в угаре, при котором не учитывается национальный интерес. При этом они хотят инициировать в ЕС ухудшение отношений с Россией. Оленченко отметил, что это стратегия США. Напрашивается вывод, что страны действуют не по своей воле и не из своих интересов.

Туризм останется

При этом ограничение на выдачу шенгенских виз не сильно повлияет на туризм. По словам специалиста, страны все еще могут выдавать свои национальные визы, если будут уверены, что путешественник не пересечет их границы для въезда в другое государство.

Отмена шенгенских виз не отмена туризма вообще. Какой резон таким крупным странам ЕС, как Германия, Франция и Италия, вводить самоограничения и заниматься политическим мазохизмом? Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Оленченко допустил, что Финляндия и страны Балтии действуют из неудовлетворенности, поскольку раньше были популярны у российских путешественников, но из-за пандемии турпоток уменьшился.

Юрист Сергей Узденский рассказал «360», что между Россией и ЕС существует соглашение, которое подразумевает упрощенный порядок выдачи виз. И у Евросоюза есть преференции по этому соглашению.

«Соглашение могут приостановить. И у сторон будут сложности в выдаче виз как по срокам, так и по стоимости и по количеству дней пребывания в стране», — отметил юрист.

По его словам, с точки зрения закона полный запрет на выдачу виз сомнителен, так как противоречит единому визовому кодексу ЕС. Однако во главу угла могут поставить политическое решение, нарушающее юридическую норму.