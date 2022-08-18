Россия ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз

Россия не оставит без реакции решение властей Финляндии вдвое сократить число принимаемых от России заявок на выдачу виз. Об этом на брифинге заявил заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, написало РИА «Новости».

«Безусловно, мы ответим на это решение финского правительства», — заявил он.

По словам Нечаева, поведение Финляндии полностью укладывается в русофобское настроение некоторых стран Европейского союза, инициированное прибалтийскими государствами.

Дипломат подчеркнул, что визовые ограничения свидетельствуют о намеренной политической дискриминации жителей России по национальному признаку.

При этом представитель МИД не исключил развития событий, при котором на уровне Евросоюза россиянам запретят выдачу шенгенских виз, несмотря на отсутствие поддержки этого решения со стороны всех участников ЕС, писало Nation News.

Ранее представитель Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что страны ЕС, которые ввели ограничение на выдачу виз россиянам, не планируют отказываться от выдачи документа полностью.