Открытие аварийной двери самолета в Шереметьево можно было предотвратить. Проблемы ждут не только пассажира

Пассажир самолета Москва — Анталья вышел из себя из-за неработающего кондиционера в салоне и открыл аварийный люк. Теперь авиакомпания «Россия» собирается его засудить из-за задержки рейса. Однако вина за случившееся лежит и на экипаже.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево ночью 11 июля, когда самолет еще не выехал на взлетно-посадочную полосу. По словам пассажиров, на борту была какая-то проблема, «самолет никак не могли прикурить». Задержку было тяжело переживать из-за ужасной духоты. В самолете не работали кондиционеры. Тогда один из мужчин открыл аварийный люк.

«Последует серьезное разбирательство»

По словам бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, ответственность за этот инцидент должен нести не только пассажир.

«Если бы самолет был в воздухе такое, конечно, было бы невозможно. Но то, что произошло на земле — это ошибка экипажа. У аварийных люков есть два рабочих положения „armed/disarmed“, они меняются с помощью специального рычага, чтобы предотвращать такие ситуации. Видимо, он не был приведен в положение „неготовности к работе“», — объяснил Романов в беседе с «360».

Эксперт обратил внимание, что бортпроводники также должны были отключить автоматический выпуск этого трапа. К тому же они несут ответственность за действия пассажиров рейса. Непонятно, почему они не остановили этого мужчину.

«Теперь последует серьезное разбирательство. Будут выяснять, как такое могло произойти. К тому же, если кондиционеры не работали, получается что мужчину спровоцировали. Нужно все выяснить, а не пугать какими-то огромными штрафами», — подчеркнул он.

Духота — не аргумент

Другое мнение выразил юрист и адвокат Тимур Кадиев. По его мнению, авиакомпания «Россия» имеет полное право взыскать с пассажира компенсацию за убытки. То, что он открыл аварийный люк из-за того, что ему было плохо и душно, ему вряд ли поможет. Размер компенсации может быть колоссальным, добавил эксперт.

«Мы говорим о гражданском производстве, а не о рассмотрении административного дела, когда могут учитываться какие-то смягчающие факторы. Тут суд может обратить на это внимание и как-то пойти ему навстречу относительно заявленных против него требований. Но мы говорим именно о взыскании убытков, в этом случае это не будет учитываться. Тут важно установить вину человека. А тут она налицо», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что в счет убытков можно посчитать стоимость билетов всех пассажиров самолета. Также надо учитывать, что самолеты, как правило, выполняют и обратный рейс. Он мог быть сорван нетерпеливым пассажиром.

Чего хочет «Россия»

Точная сумма, которую собирается взыскать «Россия», пока неизвестна. Представитель авиакомпании заявил, что сейчас обстоятельства случившегося устанавливает специальная комиссия.

Предварительно, сумма будет складываться из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.

В авиакомпании утверждают, что пассажир открыл аварийный люк через 20 минут после задержки вылета. Хотя, по словам других находившихся на борту людей, они сидели в душном самолете гораздо дольше.