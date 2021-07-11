«Россия» засудит открывшего аварийный люк из-за духоты пассажира

Авиакомпания «Россия» планирует в судебном порядке взыскать убытки с пассажира рейса Москва — Анталия, который открыл аварийный люк самолета при подготовке к вылету. Из-за этого рейс задержался на несколько часов.

О планах по взысканию ущерба заявил представитель компании, сообщило РИА «Новости».

«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери», — пояснил он.

По словам сотрудника «России», автоматический выпуск надувного трапа произошел, потому что мужчина открыл аварийную дверь, когда самолет готовился к вылету из аэропорта Шереметьево. Пассажиры заявляли, что очень долго сидели в духоте, но в авиакомпании утверждают, что на момент открытия двери задержка вылета была не более 20 минут.

После того, как пассажир открыл аварийный люк, всех пришлось высадить из самолета. Воздушное судно заменили. В итоге люди улетели в Турцию позже на целых четыре часа. Расследование инцидента ведет специальная комиссия, которую создали в авиакомпании после ЧП.