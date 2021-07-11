Открывшему аварийный люк из-за духоты пассажиру предрекли колоссальный штраф

Авиакомпания «Россия» имеет полное право взыскать с пассажира компенсацию за убытки после того, как мужчина сорвал рейс Москва — Анталия. То, что он открыл аварийный люк, потому что ему было плохо и душно, его вину за срыв никак не отменит, заявил «360» юрист и адвокат Тимур Кадиев. Нарушителя ждет очень большой штраф штраф.

По мнению специалиста, не очень понятно, как пассажир будет выплачивать огромный штраф. Одно можно сказать точно — этот процесс будет показательным и, возможно, станет сигналом для людей, которые позволяют себе проходить на борт в нетрезвом виде или вести себя неадекватно.

Сумма будет явно колоссальная Тимур Кадиев.

«Важна показательность процесса, чтобы люди понимали, что им грозит реальная ответственность за их действия в самолете. Может быть, у нас начнет меньше проходить на борт в нетрезвом виде. Ведь у нас так часто бывает, что человек начинает пить еще в Duty free, а потом уже входит в кураж на борту», — заметил Кадиев.

Юрист отметил, что пассажиру, который открыл аварийный люк, не поможет аргумент, что ему было душно и он чувствовал психологическое давление. По крайней мере, так объясняют его поведение очевидцы.

«Мы говорим о гражданском производстве, а не о рассмотрении административного дела, когда могут учитываться какие-то смягчающие факторы. Тут суд может обратить на это внимание и как-то пойти ему навстречу относительно заявленных против него требований. Но мы говорим именно о взыскании убытков, в этом случае это не будет учитываться. Тут важно установить вину человека. А тут она налицо», — пояснил эксперт.

Точная сумма, которую собирается взыскать «Россия», пока неизвестна. Представитель лоукостера объяснил ранее, что она будет складываться из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.

По данным авиакомпании, мужчина открыл аварийный люк после 20 минут задержки вылета. Другие пассажиры говорят, что в салоне было слишком душно, потому что не работали кондиционеры. В итоге пришлось всех высадить и менять самолет. В компании создали собственную комиссию, которая расследует инцидент с люком.