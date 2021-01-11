Отец и два неразумных ребенка. Итоги встречи глав России, Армении и Азербайджана глазами физиогномиста

В Кремле закончились трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. При этом премьер-министр Армении и президент Азербайджана даже не пожали друг другу руки. Что движения и жесты политиков говорят о происходящем на международной арене?

Алиев и Пашинян прибыли в Москву утром перед встречей. До этого они виделись лично еще в прошлом феврале, в Мюнхене.

Перед началом переговоров глава России Владимир Путин поздоровался и даже обнялся сначала с Алиевым, а после и с Пашиняном. Сами же лидеры Азербайджана и Армении перед встречей жать руки друг другу не стали, оба ограничились лишь кивками. После этого трое политиков сели за овальный стол на почтенном расстоянии друг от друга.

При этом во время встречи Пашинян выглядел победителем, уверен физиогномист Алексей Крутилин. По его словам, глава Армении косился на Алиева. Более того, Пашинян сидел уверенно, найдя себе опору — руки на подлокотнике. Также он был очень вовлечен в процесс. Политик был достаточно подвижным, насколько это возможно в рамках подобной встречи.

«У него ноги были более подвижны, он облокотился на кресло, уже в конце более расслабленную позу продемонстрировал», — отметил собеседник «360».

Алиев же, по его мнению, сидел расслаблено. По словам физиогномиста, можно сказать, что глава Азербайджана знал заранее, о чем будет идти речь и какие решения будут приняты. Причем ситуация сложилась не в его пользу, полагает Крутилин.

«Они же в любом случае приезжают, уже заранее зная, о чем договорились, а под камерами уже вынуждены вести себя подобающим образом. У Алиева просто была необходимость отсидеть. Я для себя сделал вывод, что условия для Пашиняна более лояльные, чем для второй стороны, более удобные. В чем именно это выражается, не знаю, но Пашинян выглядел более удовлетворенным», — заявил собеседник «360».

Отсутствие рукопожатия, по его мнению, лишний раз продемонстрировало открытую неприязнь и конфронтацию двух политиков. Сама же обстановка на переговорах, считает физиогномист, была напряженной.

«Они (Пашинян и Алиев — прим. „360“) вынуждены там быть. Это же не по доброй воле это примирение происходит. Мы же (российская сторона — прим. „360“) выступаем в роли старшего брата. Как папа как бы помирил политиков, с позиции старшего, который знает, что делать, как говорить и как вести себя двум неразумным детям. Это мое мнение», — заключил Крутилин.

По окончании переговоров Владимир Путин отметил, что стороны пришли к выводу, что условия соглашения по Карабаху соблюдаются. Страны решили вместе развивать Нагорный Карабах. По мнению российского лидера, этот шаг пойдет на пользу отношениям Армении и Азербайджана.

Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе так и не урегулировали. В частности, не удалось решить вопрос с военнопленными. Глава Армении добавил, что государство готово обсуждать ситуацию и далее. Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что договоренности по Карабаху выполняются эффективно и серьезных поводов для беспокойства не возникает.

Конфликт Азербайджана и Армении

Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября. Так продолжился многолетний конфликт, который привел к жертвам среди мирного населения. Было несколько попыток заключить перемирие. В итоге Армения, Азербайджан и Россия заключили трехстороннее соглашение и договорились о перемирии в ночь на 10 ноября.

Документ подразумевает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. Согласно соглашению, в Карабах уже ввели российских миротворцев. Также Армения передала часть территории Карабаха Азербайджану, а последний обеспечивает коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой.

В Азербайджане подписанный документ назвали капитуляцией Армении. Алиев не раз говорил, что соглашение максимально выгодно Баку. Пашинян же признался, что решение о мире далось ему тяжело. Однако именно оно позволило все же сохранить некоторые территории Карабаха.