Путин, Алиев и Пашинян начали встречу в Кремле

Главы обсуждают реализацию совместного заявления по прекращению войны в Нагорном Карабахе и дальнейшие действия по решению проблем, которые есть в зоне конфликта.

«Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной, в регион уже вернулись 48 тысяч беженцев.

«Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября 2020 года в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек», — добавил он.

Владимир Путин сообщил, что особого внимания заслуживает задача «разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ». Этим, по его словам, займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Кроме того, он рассказал о действиях российской стороны по ситуации с Карабахом.

«Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия», — подчеркнул президент.

После вступительного слова Путина переговоры продолжились за закрытыми дверями.

9 ноября главы трех государств подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После на территорию Нагорного Карабаха вошли российские миротворцы. Военные помогают жителям вернуться в дома, также они занимаются разминированием земель.