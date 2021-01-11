Россия, Армения и Азербайджан договорились вместе развивать Нагорный Карабах

Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана завершились, спустя почти четыре часа после начала. Встреча проходила в Москве. По итогу главы стран выступили с заявлениями.

По словам Владимира Путина, президента России, стороны пришли к выводу, что условия соглашения по Карабаху соблюдаются. Страны решили вместе развивать Нагорный Карабах. По мнению Путина, этот шаг пойдет на пользу отношениям Армении и Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт на территории Нагорного Карабаха так и не был урегулирован. В частности, не удалось решить вопрос с военнопленными.