От Петровской эпохи до наших дней. Как отмечают День государственного флага в России

День государственного флага 22 августа отмечается по всей России. Праздник установили только в 1994 году, но сам триколор имеет многовековую историю. Традиции торжества и история появления современного флага — в материале «360».

Триколор был на время забыт после переворота в 1917 году. Тогда новая власть сделала государственным символом красное знамя. Но в 1991-м вместе с завершением советской эпохи вернулся и привычный флаг.

Национальным флагом России трехцветных стяг объявили 22 августа 1991 года. Именно эта дата и стала Днем государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году указом президента Бориса Ельцина.

Времена Петра I

Первые упоминания о триколоре появились в истории более 350 лет назад. В 1668 году голландец Бутлер построил корабль под названием «Орел». Для знамени он попросил прислать ему ткани тех цветов, которые выберет царь. В итоге Бутлер получил «червчатые, белые, лазоревые» киндяк и тафту. Это названия материалов, использовавшихся в те времена.

Позже трехцветный флаг появился уже на корабле Петра I. Именно с его именем связывают создание российского триколора. Летом 1693 года царь приехал в Архангельск, откуда вышел в море на яхте «Святой Петр», построенной специально для него. На этом судне впервые был поднят «Флаг царя Московского» — бело-сине-красное полотнище с золотым двуглавым орлом.

Оригинал этого старейшего российского флага сохранился в Центральном военно-морском музее в Петербурге.

Источник фото: wikipedia.org

Использование триколора закрепилось с указом Петра I от 20 января 1705 года. Тогда царь провозгласил, что торговые и другие гражданские суда должны ходить под бело-сине-красным флагом. На военных же кораблях стали поднимать флаг Андрея Первозванного.

Позже император Александр III установил, что на торжествах должен использоваться только бело-сине-красный флаг. После этого триколор прочно занял свое место в системе государственных символов. Без него не обходился ни один праздник.

День флага России — 2020

Сейчас в торжественный день по всей стране проводят шествия, концерты и другие праздничные мероприятия. В этом году, например, подмосковные парашютисты развернули в воздухе самый большой в мире флаг России. Сложнейший трюк выполнил инструктор по парашютно-десантной подготовке «Аэрограда Коломна» Олег Тощев.

Общая площадь полотнища составила пять тысяч квадратных метров. Флаг из сверхтонкой ткани изготовили на фабрике «Передовая текстильщица» в Королеве. Специалистам удалось добиться веса 18 граммов на квадратный метр. В итоге вес флага вышел около 100 килограммов.

Рекорд парашютистов зафиксировали эксперты книги «Гиннесс. Мировые рекорды». Но, к сожалению, официально его не зарегистрировали из-за антироссийских санкций.

К празднованию присоединился и «Яндекс». Дизайнеры поисковика добавили на сайт HTML-коды в цветах российского триколора. Если кликнуть на развевающиеся символы, то можно прочитать про историю создания флага.

Жители разных городов России тоже участвовали в мероприятиях. Так, в Казани горожане собственными руками сделали триколор длиной 100 метров.

«Это такая общность в моменте создания государственного символа Российской Федерации, флага, тем более в день, когда мы празднуем День российского флага. Это очень важно, как мы видим, реакция очень позитивная, положительная», — привел ТАСС слова заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой.

Источник фото: vk.com/overhearkazan

Сегодня праздничные флешмобы и акции проходят во всех уголках России. Пользователи соцсетей активно делятся своими фотографиями и поздравляют подписчиков с Днем флага.

«Каждый профессиональный спортсмен день за днем ходит в зал, преодолевая массу трудностей, чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала, поднять флаг своей страны и услышать гимн! С Днем государственного флага», — написал в Instagram мастер спорта по пауэрлифтингу Денис Олефир.

В соцсетях даже запустили акцию #МойФлагМояИстория. Флешмоб уже собрал около восьми тысяч фотографий жителей России.