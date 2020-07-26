Самый большой Андреевский флаг подняли в Североморске

На флагштоке мыса Алыш в Североморске в честь Дня ВМФ России подняли самый большой Андреевский флаг. Орденские военно-морские флаги подняли и на крейсерах Северного флота «Петр Великий» и «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

«Сегодня в главной базе Северного флота (городе Североморске) на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг. Это мероприятие было посвящено главному празднику российских моряков — Дню Военно-морского флота. Торжественный подъем военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся сегодня, в 9 часов, на всех кораблях <…> Северного флота», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Северного флота.

В Североморске начали праздновать День ВМФ России. На легендарной подводной лодке-музее «К-21» подняли Краснознаменный флаг ВМФ СССР. Праздничные мероприятия состоятся днем на Приморской площади и в Кольском заливе. В них примут участие корабли и подводные лодки.

Из-за пандемии коронавируса зрительские трибуны в Североморске во время парада будут заполнены только наполовину для безопасности в связи с пандемией. На Приморскую площадь люди заходят через единый пункт пропуска.

26 июля в России отмечают День ВМФ. Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.