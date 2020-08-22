Парашютисты развернули в небе над Подмосковьем самый большой в мире флаг России

Рекорд приурочили ко Дню флага России.

Площадь полотнища пять тысяч квадратных метров. Специально для рекорда на фабрике «Передовая текстильщица» в Королеве сшили флаг из сверхтонкой ткани. Она весит 18 граммов на квадратный метр. Общий вес флага — около ста килограммов. На эту работу ушло больше месяца.

Приглашенные эксперты Книги «Гиннесс. Мировые рекорды» зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкции в отношении России.

Предыдущий рекорд принадлежит парашютистам из Объединенных Арабских Эмиратов. Они развернули в небе стяг площадью 4885 «квадратов».

Прыжок с флагом такого размера наглядно доказывает высокий уровень развития отечественного парашютостроения. Об этом рассказал советник генерального директора холдинга по парашютостроению Сергей Хурсевич.

«Это говорит о том, что у нас есть парашютная система, которая в состоянии удержать такой флаг. Чтобы парашютист мог прыгать с флагом таких размеров, необходимо, чтобы изделие было не очень тяжелым. И наша российская промышленность смогла создать ткань, которая примерно в два с половиной раза легче, чем парашютная ткань», — заявил он.

Сложнейший прыжок совершил инструктор по парашютно-десантной подготовке «Аэрограда Коломна» Олег Тощев. За его плечами числится около четырех тысяч прыжков.

Мировая практика прыжков с флагами больших размеров в сотни квадратных метров насчитывает почти 10 лет.

День Флага России ежегодно отмечается 22 августа. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — национальному триколору.