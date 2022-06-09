России предложили стать «островом». Это трудный путь к экономической независимости

России предложили отказаться от глобализации и использовать «островную» политику. Это будет нелегкий путь, так как придется наращивать с нуля многие технологии. Однако такая стратегия сможет обеспечить безопасность и экономическую независимость.

«Островизация» экономики

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков заявил РБК, что наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10–15 лет может стать «островизация». Ее основой будет технологический суверенитет.

Он должен обеспечивать безопасность, получение энергии, продовольственную независимость, снабжение товарами первой необходимости, производство информации и средств производства. Для этого России нужно создать собственный технико-экономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства. Также понадобится новое поколение транспортных логистических коридоров в страны Азии и другие дружественные государства.

По словам Пескова, скоро во всем мире откажутся от глобализма. Произойдет перезагрузка глобальных технологических рынков, все крупные страны, например, США, Китай, Индия, захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. При этом технологический суверенитет не предполагает полной изоляции: страны смогут заключать зеркальные сделки, обменивая технологии на технологии.

Для политики «острова» нужны деньги

Возможно, многим «островная» политика будущего напомнила железный занавес времен СССР. Однако директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец назвал это сравнение неверным. Он напомнил «360», что в прошлом веке железный занавес был опущен со стороны Советского Союза. Сегодня же заслон ставит Запад.

«Мы попали в ситуацию, когда в условиях серьезной экономической войны не можем обойтись без ключевых производств в каждом из ключевых секторов для того, чтобы в случае необходимости они поддержали нашу экономику. Нужны большие деньги, нужны исходные условия, в том числе и дешевое финансирование, нужно оборудование для того, чтобы нас нельзя было уничтожить, отрезав нас, например, от поставок телекоммуникационного оборудования», — сказал Зубец.

Он уточнил, что «остров» будет таковым лишь наполовину или на треть — полностью производить все внутри страны невозможно. Однако ключевые потребности в экстренных случаях нужно уметь закрывать своими силами. Например, сегодня все три крупнейших оператора телекоммуникационного оборудования ушли с российского рынка. В результате есть риск остаться без интернета и связи. Поэтому внутри страны нужен тот, кто сможет предоставить нужное оборудование.

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«Островная» политика даст безопасность

Экономист рассказал, что до сих пор необходимости в «островной» политике для России не было: все, что нужно, можно было просто купить. Однако сегодня придется учиться делать все самостоятельно, ведь из-за давления американцев российский рынок может остаться вообще без внешних поставок ключевого оборудования. С точки зрения экономики это дорого и расходует много ресурсов, но с точки зрения безопасности это неизбежно.

«Островная» политика ни в коем случае не направлена на отделение России от глобального рынка. Это резерв на случай серьезных проблем в нормальной жизни. Россия должна максимально плотно взаимодействовать с остальным миром, и у нас для этого есть серьезный ресурс, которого до сих пор как-то никто не замечал. Выяснилось, что мы можем регулировать поставки зерна по всему миру и формировать экономическую зону Алексей Зубец доктор экономических наук.

По словам экономиста, еще год назад считалось, что центром концентрации незападного мира будет Китай. Однако теперь вдруг выяснилось, что центром может стать Россия, потому что она может накормить массу стран, которые иначе просто будут голодать. Поэтому вполне возможно, что максимум коммуникации пойдет через РФ, давая таким образом возможность приобретать на внешнем рынке все, что необходимо.

Вопрос выживания

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Существует немало необходимых товаров, которые не производят в России, в том числе и многочисленные IT-продукты: чипы, микросхемы, качественное программное обеспечение. Из-за санкций их доступность для россиян была сильно ограничена. По словам Зубца, в ближайшие несколько лет необходимо построить собственное производство, тем более что все необходимое для этого есть. Однако чаще всего такая электроника предназначена для военных.

«Да, это долго и очень дорого — завод по производству микрочипов стоит несколько миллиардов долларов и строится порядка четырех лет. Это очень сложное, технологически непростое производство. Но нам необходимо это все пройти, чтобы через какое-то время быть относительно независимыми от внешнего мира, вот этой самой электроники. А в ближайшие годы придется перебиваться как угодно. Это вопрос выживания страны», — сказал экономист.

«Островная» политика может стать инновацией

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов рассказал «360», что глобальная экономика сложилась примерно в 1993 году, как раз во времена распада СССР и создания Евросоюза. В этой системе имелись свои монополисты, однако многие страны были связаны между собой общим производством.

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Например, основной производитель неона — Российская Федерация, но промышленные установки по очистке газа были построены на Украине, рассказал аналитик. Совместные предприятия Одессы, Мариуполя и Москвы в 2020 году производили порядка 70% мирового неона. Разумеется, выпадение любого звена из этой цепи приводит к серьезным проблемам во всех странах.

«Россия последние 150 лет всегда дает какие-то инновации в социальном плане, начиная от социализма и, кстати говоря, сионизма. „Островная“ политика может стать еще одной такой инновацией. Подождем и будем наблюдать», — отметил Адамидов.