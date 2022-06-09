Миру предрекли сворачивание глобализма и «островизацию»

России в ближайшие годы необходимо достичь собственного технологического суверенитета, поскольку мир ждет уход от глобального рынка к «островизации». Об этом РБК сообщил специальный представитель президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.

По его мнению, мировую экономику в ближайшее время ждут национализация технологических стандартов и перезагрузка национальных рынков.

«Основные экономические рынки захотят производить сами лекарственные препараты и продукты питания. Ровно это мы уже видим сейчас», — заявил Песков.

Представитель президент полагает, что России в ближайшее десятилетие нужно обратить внимание на собственный технологический суверенитет в рамках выстраивания собственной «островизации», то же самое ждет Китай и США.

«Суверенитет в области технологий позволит России решить проблему с наличием средств производства, получении энергии, наличии транспортной связности, продукции первой необходимости», — заключил он.

Ранее экономист Андрей Кочетков сообщал, что Россию невозможно изолировать от глобального рынка из-за ее значимой роли в международных сырьевых отраслях, писало РИА ФАН.