ОСАГО на удаленке. Зачем оформление убытков по ДТП хотят перевести в онлайн

Урегулирование убытков по ОСАГО могут перевести в онлайн. Технологию уже опробовали владельцы полисов КАСКО. По мнению экспертов отрасли, нововведение не только упростит оформление и ускорит выплаты, но и серьезно снизит риски мошенничества в страховой сфере.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обязывает страховщиков принимать документы для оформления выплат по ОСАГО в электронном виде. Сейчас оформить сам полис автовладелец может удаленно. Но в случае аварии передать бумаги страховщикам можно только лично или по почте. Из-за этого возникают ситуации, когда водителям приходится везти бумаги за тысячи километров от места проживания. А изменение законодательства, считают авторы, упростит и ускорит рассмотрение страховых случаев.

Кроме этого, законопроект разрешит дистанционный осмотр пострадавшего транспортного средства — с помощью фото и видеоматериалов в мобильном приложении либо посредством портала госуслуг. Это условие, пояснил «Известиям» соавтор законопроекта Анатолий Выборный, будет оговариваться при заключении договора.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу 1 января 2022 года. В Минфине в целом документ одобрили. Но указали на необходимость минимизировать риски возможных правонарушений в этой сфере. Этот вопрос, уточнил Выборный, уже прорабатывается.

«Например, страховщики смогут запрашивать информацию, связанную со страховыми случаями, и общаться с различными госорганами, а также банками напрямую через Систему межведомственного электронного взаимодействия», — сообщил депутат.

ДТП на удаленке

Отказать в приеме документов страховщики смогут, только если бумаги «не соответствуют закону», пояснил «360» соавтор законопроекта, глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В других случаях водитель вправе обратиться в Службу защиты прав потребителей Центробанка, Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

Но если у страховщика возникнут сомнения, что машина действительно побывала в ДТП, он сможет попросить пригнать ее для осмотра. Правда, новым «законом это не предусмотрено». Не исключено, что не идентифицированным на портале госуслуг водителям придется дополнительно посещать офисы для подтверждения личности.

«Собственно, здесь нет минусов. Оформление аварии с помощью мобильного приложения — очень простая процедура. Предполагать, что будут чаще отказывать в выплатах, не стоит. Отказы случаются, и финансовый омбудсмен без работы не останется. Но я не вижу ни одной причины, чтобы это число увеличилось», — заявил «360» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Обкатка на КАСКО

Удаленное урегулирование убытков уже несколько лет доступно для владельцев полисов КАСКО, напомнил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. То есть наработки в этой сфере имеются, поэтому ничто не помешает распространить опыт и на ОСАГО. Тем более практика показала, что при электронном урегулировании процесс становится быстрее, прозрачнее и понятнее водителям.

«У человека меньше шансов ошибиться, предоставить недостоверную информацию или сделать что-то неправильно. Поэтому, скорее всего, при правильном написании закона, чтобы там не было белых пятен и четко были расписаны роли страховщика и страхователя, кто и что должен сделать, электронное урегулирование сыграет в плюс для обеих сторон», — рассказал «360» Уфимцев.

Изменение, уверен он, исключит накладки, когда из-за путаницы на почте или если не заглянул в почтовый ящик водитель вовремя не получает уведомление страховщика с просьбой привезти машину на осмотр. В приложении всегда можно посмотреть историю и увидеть, кто, что и когда сделал.

Риски мошенничеств

Страховщики будут проверять подлинность поданных документов, получить деньги по «нафотошопленным» бумагам и фото не получится, уточнил Анатолий Аксаков.

«Должно быть подтверждение из ГИБДД, что авария была. Это должно синхронизироваться [в приложении]. Насколько я знаю, там практически невозможно [ничего] подделать. Информация же будет проверяться по спутникам», — сказал Аксаков.

К сожалению, отметил Уфимцев, мировая практика показывает, что, какие бы препоны ни ставились мошенникам, они все равно находят лазейки. Однако введение прозрачного электронного документооборота в отрасли позволит, по его мнению, минимизировать такие риски.

Основная схема мошенничества в ОСАГО, пояснил Шкуматов, как раз те случаи, когда непонятно где, непонятно как, без каких-либо следов, кроме разбитых машин, вдруг происходит крупное ДТП. А страховщикам просто приносят кучу труднопроверяемых бумаг, по которым они должны возместить убытки. Такое нередко случается на юге страны.

«Если же оформление будет с помощью мобильного телефона, фото и видеозаписей, то важные обстоятельства ДТП можно будет восстановить. Мошенничество пойдет на спад. Цифровая идентификация гораздо надежнее, чем бумажка, которую приносит человек в страховую компанию. Поэтому мошенничества будет меньше», — уверен Шкуматов.

Возможность для совершения аферы у злоумышленников останется, считает доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Шарамок. Но она не будет связана с приложением, обеспечить безопасность его использования несложно. Речь идет о человеческом факторе и ошибках в организационных процедурах. Живой пример — торговля бланками полисов на черном рынке. При этом большая их часть — настоящие, а не поддельные. И попадают они туда, по его данным, через недобросовестных сотрудников страховых компаний.