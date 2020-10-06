Автовладельцев призвали проверять свои полисы ОСАГО

Журналисты издания проверили сведения о девяти машинах и одном мотоцикле. Выяснилось, что если искать по госномеру, то система зачастую ничего не находит либо выводит данные старого полиса и прежних владельцев. Корректный результат дает поиск по номеру полиса и по VIN-номеру транспортного средства. При этом данные о мотоцикле газете так и не удалось получить.

Антимошеннический сервис РСА был запущен в конце сентября. Он позволяет автовладельцу, оформлявшему полис ОСАГО через посредника, самостоятельно проверить, какие данные были указаны. А в случае аварии выяснить на месте, действителен ли полис виновника происшествия.

Если в полисе указаны неверные данные, автовладельцу грозит штраф или лишение страховой выплаты.