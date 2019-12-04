Россияне стали чаще обманывать страховые компании

За девять месяцев 2019 года в России было возбуждено около двух тысяч уголовных дел, связанных со страховым мошенничеством. Как рассказала замглавы департамента страхового рынка Центробанка Екатерина Абашиева, 1,7 тысячи пришлось на взаимодействие с ОСАГО. Чаще всего недобросовестные практики используют жители Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии и Алании. Именно там наибольшую активность проявляют автоюристы, которые выигрывают процессы против страховых компаний и дают клиентам возможность получить дополнительные выплаты.

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Лишь в 30% случаев мошенники действуют в составе организованной преступной группы. Все остальное — мошенничество бытовое. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов отметил, что граждане завышают страховое возмещение обычно на 30-50 тысяч рублей, но это приводит к огромным потерям компаний, исчисляемых миллиардами рублей.

«Предпосылки для появления такой практики — низкий уровень правосознания, культуры и доходов граждан», — отметил эксперт и добавил, что общество страховое мошенничество не относит к категории преступлений.

Причиной сложившейся ситуации Ефремов назвал негативное отношение к самой системе ОСАГО. Тарифы на страхование изменяются в среднем каждые два года, нижняя ставка постоянно растет.