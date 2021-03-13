Орского маньяка ищут в Москве. Кто он такой и почему его не могут найти?

Орского маньяка Валерия Андреева начали искать в Москве. Ориентировку разослали столичным полицейским. На преступника вышли еще в 2012 году, с тех пор он находится в бегах. Жертвами Андреева стали не менее семи девушек. Периодически похожего на маньяка человека видят в разных регионах, но он все время ускользает. Что известно об Андрееве, где он орудовал и почему все эти годы уходит от погони, разбирался «360».

Кто такой Валерий Андреев

Андреев — уроженец Оренбургской области, сейчас ему 63 года. Работал дальнобойщиком, вместе с женой воспитывал в Орске двух сыновей. Как выяснилось позднее, как минимум с 2006 года он также периодически подвозил молодых женщин, после чего они пропадали.

Известно о семи жертвах маньяка. В его гараже и машине нашли следы спермы и замытую кровь. Но убитых может быть гораздо больше: около 40 девушек исчезли при схожих обстоятельствах в других регионах, через которые пролегал его маршрут.

Валерий Андреев

Андреев несколько лет ездил на желтом грузовике Mercedes, потом пересел на новую Scania. Его напарники находили в кабине презервативы, заколки и другие женские вещи, списывая все это на проституток.

Своих жертв Андреев подбирал на трассе. Когда девушка садилась, он бил ее по голове и несколько дней удерживал в гараже. Машину и гараж мыл дезинфицирующими средствами, стены белил, рассказывал следователь по делу.

На след маньяка вышли только в 2012 году, когда пропала 18-летняя жительница Орска Ольга Журавлева. 30 июня на окраине города Андреев подсадил девушку в свою легковушку. Белый внедорожник Ssangyong заметили местные жители. Также иномарку отследили по камерам.

А биллинг телефонов Андреева и Журавлевой показал, что они находились в одном месте. В машине впоследствии нашли сперму преступника и кровь нескольких его жертв, в том числе Ольги.

5 июля Андреева вместе с женой и сыновьями вызвали на допрос в полицию, но к тому времени улик еще не было, и задерживать дальнобойщика не стали. На следующий день он снова должен был прийти в отдел, но рано утром сбежал.

Подозреваемый позвонил жене с чужого телефона и сказал о полицейских: «Пусть разбираются».

Останки Ольги Журавлевой нашли осенью 2013 года в лесополосе под Орском, недалеко от объездной дороги Орск — Челябинск. Рабочий, прокладывавший противопожарную полосу, обнаружил человеческий череп. Рядом были и другие кости пропавшей девушки.

Где видели маньяка

Андреев ездил в рейсы по дорогам Оренбург — Челябинск и Самара — Оренбург. Вблизи этих трасс и нашли останки некоторых его жертв. После его исчезновения похожего человека видели в разных регионах России и даже в Казахстане. Ориентировки на него присылали в Карелию, Мордовию, Удмуртию, Красноярск.

В 2017–2019 годах Андреева видели в Петербурге и Ленинградской области. Одной из тех, кто его встретил, была журналистка «Новой газеты» Инна Иванова. Она наткнулась на него в октябре 2019 года в дачном поселке Торковичи.

Женщина поехала на велосипеде в магазин, взяв с собой шестилетнюю дочь. В магазине девочка закатила истерику. На выходе к ним подошел седой мужчина.

«Ну чего плачешь?» — спросил он, протягивая ребенку конфету. «Пойдемте, пойдемте, я вас успокою», — обратился он уже к обеим.

Торковичи / «ВКонтакте»

«Руками не трогает, никуда не тащит, но как-то неопределенно показывает в сторону многоэтажек. Я быстро сажаю дочь на велосипед, пристегиваю и гоню прочь», — написала журналистка.

Через несколько дней Иванова увидела ориентировку на преступника в местной группе во «ВКонтакте» и поняла, от кого уехала.

Тогда же она позвонила в полицию и написала обращение в интернет-приемную на сайте Следкома. Журналистку опросили, но никаких оперативных действий, по ее словам, проводить не стали.

«В таком маленьком поселке невозможно что-либо скрыть: если бы сюда приехали опера и следственная группа, если бы опрашивали продавщиц, снимали записи с камер, мы бы об этом узнали. Но в поселке никто не появился», — рассказала свидетельница.

От Следственного комитета ей несколько месяцев приходили письма. Суть их свелась к тому, что никаких противоправных действий со стороны человека, похожего на Андреева, силовики не увидели.

Возможно, из-за этой неторопливости маньяка так и не могут найти.