Орский маньяк объявился в Красноярске

Следователи установили его причастность к исчезновению восьми женщин. Подозревают его в более 100 подобных преступлениях.

Свое прозвище Андреев получил по названию города, в котором жил как порядочный семьянин с женой и двумя детьми. Знакомые отзывались о нем как о законопослушном, неконфликтном гражданине. Андреев никогда не привлекался к уголовной ответственности. 15 лет работал водителем грузовика.

«Со слов соседей и знакомых разыскиваемый характеризуется как добропорядочный, вежливый, легко входящий в доверие и располагающий к себе. По учетам психоневрологического, наркологического диспансеров не значится», — говорится в ориентировке красноярской полиции.

Последний раз Орский маньяк объявлялся в Санкт-Петербурге в прошлом году. За помощь в поимке Андреева губернатор Оренбургской области гарантирует премию в размере 500 тысяч рублей, а МВД России — в размере одного миллиона рублей.