63-летнего Валерия Андреева начали разыскивать в Москве. Его обвиняют в убийстве не менее семи женщин под Оренбургом.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, ориентировки на преступника уже разослали полиции Москвы.

Канал назвал Андреева один из самых опасных разыскиваемых преступников. Его обвиняют в убийстве как минимум семи женщин — однако есть предположение, что на его счету несколько десятков убитых. Следователи впервые вышли на него в 2012 году, во время расследования убийства 18-летней девушки.

Тогда подозреваемого задержали и допросили, но позже отпустили, потому что улик против него было недостаточно. Однако на повторный допрос подозреваемый уже не пришел — он просто пропал. Последний раз мужчина общался с родственниками в 2012 году — он связался со своей женой летом. С тех пор никто не знает про его местоположение.

За почти 10 лет Андреева разыскивали не только по всей России, но и за границей, В конце 2019 года этим делом занялся Интерпол. По данным канала, сейчас у следствия появились данные о том, что преступник может скрываться в Москве.