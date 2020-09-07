Суд отменил оправдательный приговор россиянину, убившему гея

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор россиянину Антону Бережному, который убил мужчину около Курского вокзала в июне 2019 года. Ранее присяжные решили, что он не виновен в случившемся.

Дело об убийстве направлено на новое слушание. Его рассмотрит тот же суд, но в новом составе, передает Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря Московского городского суда Ульяну Солопову.

Присяжные вынесли оправдательный вердикт 7 февраля 2020 года. Сразу после этого на Change.org появилась петиция с призывом признать такой приговор недействительным. По мнению авторов петиции, присяжные своими действиями вызвали подъем гомофобии в стране. Более того, подсудимый сам частично признал вину, а в суде предоставили видеозапись с моментом убийства. Однако присяжные решили, что этого недостаточно.

Убийство произошло 29 июня 2019 года. Около входа на Курский вокзал Антон Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова, выкрикивая оскорбления в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Едалов погиб на месте, Ефимов получил легкие ножевые ранения.