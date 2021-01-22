Times: Власти Японии заговорили об отмене Олимпиады в Токио

«Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что [провести Олимпиаду] будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится», — приводит газета слова своего источника.

Также, по словам собеседника издания, после отмены основное внимание будет уделено обеспечению безопасности для проведения Олимпиады в ближайшую свободную дату — 2032 году.

При этом накануне в МОК исключили возможность переноса или отмены Олимпийских игр в Токио, сообщил сайт RT. Член Комитета Ричард Паунд поддержал идею, согласно которой Игры стоит провести без иностранных зрителей. Также Паунд заявил, что может быть отменена эстафета олимпийского огня.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) постарается обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и других участников летних Олимпийских игр в Токио. Игры будут символизировать единство мира, который смог победить пандемию, заявлял тогда глава МОК Томас Бах.

Олимпийские игры в Токио изначально были намечены на период с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но международные соревнования пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Новая дата Игр — с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.