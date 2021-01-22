МОК исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио

Олимпийские и Паралимпийских игры обязательно состоятся этим летом. Информация об их возможном переносе или отмене — это слухи. Это подтвердили в международных олимпийском (МОК) и паралимпийском (IPC) комитетах.

«МОК, IPC, оргкомитет „Токио-2020“ и все партнеры полностью привержены успешному проведению Игр и сосредоточены на безопасной и надежной организации Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Эта позиция не изменилась и сегодня была вновь подтверждена МОК, „Токио-2020“ и правительством Японии», — сообщил сайт IPC.

В сообщении говорится, что слухи о переносе или отмене соревнований — это спекуляция. В IPC добавили, что комитеты, организаторы и власти Токио сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей во время проведения Олимпиады.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что японские власти решили негласно отменить Олимпиаду, которую перенесли с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Позже заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг эту информацию.