Офису не Рада. За что уволили омбудсмена Денисову, которая не угодила Зеленскому

Верховная рада уволила Людмилу Денисову с поста уполномоченного по правам человека. Депутаты заявили о потере доверия к Денисовой и без лишних раздумий проголосовали за ее увольнение. Хотя омбудсмен всегда выслуживалась перед киевским режимом и активно продвигала антироссийские фейки про Украину. «360» вспомнил громкие скандалы с Денисовой и попытался понять, чем она не угодила.

Знала, что ее уволят

Денисова знала о том, что ее уволят, еще 30 мая. Тогда она заявила, что офис Владимира Зеленского дал депутатам команду, чтобы они объявили ей недоверие. На следующий день в Раде так и поступили, расписавшись в своем недоверии, а затем сняли Денисову с должности. За увольнение омбудсмена проголосовали 234 депутата, как рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Депутат от «Слуги народа» Павел Фролов объяснил внезапное разочарование в Денисовой тем, что она «почти не выполняла своих полномочий» по организации гуманитарных коридоров и обмена пленными, а также по другой своей якобы правозащитной деятельности.

Источник фото: РИА «Новости»

Сама Денисова заявила, что намерена обжаловать свое увольнение через суд. В своей последний день пребывания в должности омбудсмена Верховной рады Денисова заявила, что ее уволили в нарушение Конституции Украины, других ее законов, а также международных стандартов.

Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо признался «360», что для него тоже удивительно такое решение Рады.

«Я целый день задаюсь вопросом, почему Денисову, которая является апологетом неонацистского режима, увольняют в тот момент, когда Украина производит наибольшее количество фейков за последние восемь лет. Казалось бы, Денисова отлично справлялась со своей ролью», — сказал Мезюхо.

Омбудсмен по лжи

Людмила Денисова пробыла омбудсменом с 15 марта 2018 года. Она участвовала в переговорах по обменам между Россией и Украиной, к ее заслугам приписывают в том числе освобождение украинских моряков, арестованных в 2018 году при вторжении в воды РФ.

В последние месяцы перед увольнением Денисова занималась уже чем-то мало похожим на защиту прав человека. Омбудсмен переквалифицировалась в аморального пропагандиста и тиражировала фейки, рассказывая вымышленные истории о том, как солдаты из «страны-агрессора» якобы насиловали на Украине и женщин, и мужчин, и даже маленьких детей, многих из которых потом якобы еще и зверски убивали. Никаких доказательств Денисова, конечно, не приводила, потому что их не существует. Даже западные СМИ с какого-то момента решили, что публиковать вбросы Денисовой уже перебор.

Источник фото: РИА «Новости»

Политолог Мезюхо отметил, что Денисова в бытность омбудсменом занималась не правами человека, а фальсификациями, в том числе ни разу не заявляла о том, как нарушали права человека в Донбассе, чем киевский режим занимался все последние восемь лет.

«Она беззастенчиво врала о якобы имеющихся нарушениях прав человека в российском Крыму, несмотря на то, что знала реальную ситуацию в регионе, так как сама является выходцем с полуострова. Денисова — бывшая крымчанка», — отметил политолог.

За что уволили на самом деле

Заявления депутатов о том, что Денисову уволили якобы потому, что она плохо работала омбудсменом, прозвучали неубедительно. А слова самой Денисовой накануне увольнения, что от нее захотели избавиться в офисе Зеленского, возможно, редкий пример, когда она не врала.

Политолог Мезюхо предположил, что Денисову уволили по каким-то личным причинам. Возможно, она не выполнила прямых директив офиса президента Украины или лично Зеленского. Мезюхо не исключил и такую версию, что через Денисову офис президента пытался расправиться с политическими оппонентами Зеленского, а омбудсмен не захотела в этом участвовать.

«Украинская власть просто избавляется от Денисовой, как от плохого информационного актива. Гадать не перегадать. Я думаю, в ближайшее время мы не узнаем об истинных причинах, почему Денисова лишилась поста, но то, что ей вспомнят все, сейчас очевидно», — отметил Мезюхо.

Политолог сообщил, что несколько лет назад в украинских СМИ уже публиковались сведения об активах Денисовой в Крыму, записанных на ее родственников и доверенных лиц. Мезюхо предположил, что эта информация может снова всплыть.

«Денисова, Зеленский и прочие сегодня ведут себя, как пауки в банке. Они просто сжирают друг друга. Что та фейкометчица, что президент фейкометчик. По такой логике, Зеленскому тоже надо подавать в отставку», — констатировал Мезюхо.