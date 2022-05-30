Омбудсмен Украины заявила, что ей могут объявить о недоверии

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции заявила, что во вторник, 31 мая, ей планируют объявить о недоверии. Это сделают по команде офиса президента страны Владимира Зеленского. По мнению омбудсмена, такие действия являются незаконными, они могут расцениваться как давление. Ее слова привело РИА «Новости».

«Завтра по команде офиса президента мне планируют объявить недоверие как уполномоченному по правам человека… По моей информации, офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена, активность, которая направлена на сбор информации о нарушении прав человека. Я считаю, что такие действия являются незаконными и являются вмешательством в деятельность омбудсмена Украины», — сказала Денисова.

Она также добавила, что общалась с председателем Верховной рады Украины — руководителем того органа власти, который избирает или увольняет уполномоченного.

«Я получила ответ, что вопрос на рассмотрении, и собираются подписи. Результат неизвестен», — отметила Денисова.

Людмила Денисова занимает должность уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека с марта 2018 года.

Ранее Людмила Денисова заявила об издевательствах и пытках попавших в российский плен бойцов ВСУ. Она подчеркнула, что это нарушает Женевские конвенции.