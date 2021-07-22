Первые соревнования Олимпийских игр уже стартовали в Токио. Но у некоторых спортсменов, членов делегаций и персонала выявили коронавирус. Среди пострадавших от этого и россиянин. Из-за заражений стали говорить о возможном закрытии состязаний. Даже один случай может нести опасность всей команде, но организаторы позаботились о довольно жестких мерах защиты.

Сразу 10 новых случаев коронавируса выявили в Токио у людей, имеющих отношение к Олимпиаде. Среди инфицированных оказались как японцы, так и иностранцы. Всего в городе с 1 июля зафиксировали 81 случай заболевания ковидом.

Положительные результаты теста получили некоторые спортсмены, а также члены делегаций и работники из числа обслуживающего персонала. В число заразившихся атлетов вошли два футболиста из ЮАР, которых сразу же изолировали. А чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, отстраненной от Олимпиады.

Пропустит состязания и чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин. Перед вылетом в Токио он сдал повторный тест на коронавирус, который оказался положительным. Теперь атлет с бессимптомной формой ковида находится в изоляции.

«Есть риск срыва Олимпиады»

После появления новостей об инфицировании спортсменов стали говорить о возможности отмены Олимпийских игр. Футбольный эксперт Андрей Малосолов заявил «360», что такой риск действительно есть.

«Риск того, что даже целая Олимпиада сорвется, есть. Уже сами японские власти несколько раз об этом говорили. Они и без того испытывают достаточно серьезное давление, потому что практически 80% японцев не одобряют решение о проведении Олимпиады в таких условиях», — отметил он.

По словам эксперта, Олимпиаду придется отменить, если ситуация выйдет из-под контроля. Спортсмены могут дойти до серьезных стадий состязаний, но заболевание одного их них или персонала может отправить на карантин вся команду. В этом случае уже не может идти речь ни о каком спортивном принципе.

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При этом Малосолов подчеркнул, что пребывание в «пузырях» своих сборных не исключает возможности заболеваний. Люди могут подхватить коронавирус даже на самоизоляции и карантине.

«Всех спортсменов и участников делегаций держат на каком-то там коротком поводке, не разрешают сближаться и так далее, а как быть во время самих соревнований, когда бегуны на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга бегут. Соответственно, у них изо рта, из носа летит вот это все. Это специфика этих соревнований», — пояснил эксперт.

Он добавил, что есть риск не только заболеть, но и сойти с ума от ковидной шизофрении, охватившей пол мира.

«Отмена привела бы к хаосу»

Но пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко считает, что соревнованиям ничего не угрожает.

«Я не думаю, что Олимпиада под угрозой срыва. Больных будут изолировать. <…> Мы делаем все, чтобы заражений не было. Спортсмены изолированы и сдают тесты все время. В дороге всякое может случиться, поэтому никто не застрахован от этого», — сказала она.

Российские легкоатлеты еще не вылетели в Токио. Сейчас большинство из них находятся на базе в Новогорске, откуда им запрещено выходить. Спортсмены не могут принимать гостей и обязаны сдавать тесты на коронавирус.

«Такой карантин перед вылетом. Оттуда они сразу едут в аэропорт и летят на Олимпийские игры в Токио. Все делается для того, чтобы они не заразились», — рассказала Глущенко.

Поддержал проведение Олимпиады и экс-президент Федерации легкой атлетики России Валентин Балахничев.

«Я отношусь к тем, кто защищает проведение Олимпийских игр. Дальнейший перенос Олимпиады привел бы к хаосу, потере огромных средств и даже престижа этих соревнований. С другой стороны, те меры, которые предлагает МОК совместно с японской стороной, наверное, гарантируют по меньшей мере уменьшение степени заражения, которое может произойти», — заявил он.

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Бывший президент федерации подчеркнул, что превентивные меры уже приняты и некоторых спортсменов отстранили от участия. Такой процесс Балахничев назвал совершенно естественным, так как оргкомитет защищает интересы как спортсменов, так и жителей Токио.

По словам эксперта, есть угроза, что заболевший спортсмен может заразить всю команду. Но для избежания этого принимаются меры.

«Угроза такая существует, однако мероприятия, которые проводятся в самом пузыре, то есть ежедневные тесты и другие защитные меры, достаточно продуманы. Мне кажется, что риск не столь высок, как это было бы со спортсменами, если бы они находились на территории своих стран», — пояснил Балахничев.

Он заключил, что на Олимпиаде придерживаются строгих мер зашиты, так как никто не хочет подставлять спортсменов и других участников соревнований.