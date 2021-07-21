Еще 10 новых случаев коронавируса выявили на Олимпиаде в Токио

Еще 10 случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпийских играх в Токио, один из них был зафиксирован у спортсмена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на систему внутренних сообщений для участников Олимпиады.

«10 новых случаев COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио, один из них — у спортсмена», — сказано в сообщении агентства в Telegram-канале.

В общей сложности с 1 июля в Токио обнаружили 81 случай коронавируса среди иностранцев и японцев, которые имеют отношение к проведению Олимпиады. В числе заболевших есть и спортсмены, и персонал, и члены делегаций.

Спортсмены и персонал сборных из тренировочных лагерей, которые расположены за пределами Токио, сдали четыре положительных теста на ковид.

Очередные летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. В этом году соревнования проведут при пустых трибунах. Посмотреть выступления спортсменов вживую не смогут даже сами японцы.