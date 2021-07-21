Ковид выявили у российского олимпийца

Чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом РИА «Новости» сообщили в федерации плавания.

«К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья — один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится в изоляции. Болезнь протекает бессимптомно», — сказал агентству вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.

Ранее телеканал NHK сообщил, что COVID-19 выявили у спортсменки из сборной Чили по тхэквондо. Она не сможет принять участие в соревнованиях из-за карантина.

В японской столице накануне выявили 10 новых случаев ковида у людей, причастных к Олимпиаде. Среди них есть как местные жители, так и иностранцы. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на Олимпийских играх выросло до 82.

Сегодня в Японии начались олимпийские соревнования. Хозяйки Игр победили австралиек в софтбол со счетом 8:1. На следующей летней Олимпиаде в Париже этого вида спорта уже не будет. Организаторы в этом году решили провести Олимпийские игры при пустых трибунах в целях безопасности.