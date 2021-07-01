Обращение к Путину обернулось ножевыми от местных «решал». Главное о нападении на тамбовского активиста

На Тамбовского активиста напали после попытки обратиться к Путину. Он и несколько односельчан выступали против строительства мусорного полигона и записали видеообращение к президенту. Местные власти выдвигают несколько причин нападения, одна из них — конфликт интересов двух организаций.

На активиста Романа Герасимова, который хотел задать вопрос Владимиру Путину на прямой линии, напали. Это произошло в селе Березовка Сосновского района Тамбовской области.

По словам очевидцев, злоумышленники попытались вытащить Романа Герасимова из машины. На помощь пришли сын и жена, но против них нападавшие применили слезоточивый газ. Активиста избили и три раза ранили ножом в области сердца, живота и ноги. На его автомобиле также порезали шину за день до нападения.

Очевидцы также не исключают, что нападавшие могли пересесть в другую машину, поскольку неподалеку нашли автомобиль без номеров. Самого Герасимова госпитализировали, его ранения не проникающие. По данным группы в соцсетях «Сосновка — не помойка», врачи делают ему операцию.

На видео, опубликованном в соцсетях, Герасимов рассказал, что возможная причина нападения — это его деятельность, и те люди, которые готовы построить полигон, не остановятся ни перед чем.

Роман Герасимов вместе с другими жителями хотел попросить Владимира Путина не допустить строительство мусорного полигона. Редакция прямой линии зарегистрировала его обращение и пообещала связаться. Но 30 июня в селе отключили интернет. Тем не менее обращение взяли на особый контроль.

По словам жителя Дегтянки Владислава Маликова, Герасимов выступал против строительства мусорного завода поблизости. Недавно он записал с местными жителями видеоролик по этой теме.

«Хотя каждый знает, что завод этот строить будут в любом случае, вопрос только в том, кто его будет строить. Большие деньги крутятся. Видимо нападали те, кто и стоит за этой стройкой», — рассказал Маликов.

В самом видео местные жители заявляют, что на участке строительства высокий уровень грунтовых вод. Рядом с участком также расположен памятник истории и природы Козловский вал. Участники видео отметили, что хотели бы жить в экологически чистой местности. Они также хотели бы, чтобы развивалось сельское хозяйство и туризм. По их словам, местные власти не учитывают мнение жителей.

До этого местные жители обращались к Владимиру Путину и заявляли, что они против строительства «Экотехнопарка „Центральный“» в составе которого будет полигон мощностью 240 тысяч тонн и мусоросжигательный завод. Такие же обращения они направили на имя губернатора, в Госдуму, Минприроды и Минкульт.

Причины нападения

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и причастных к нападению. У местных властей есть несколько сценариев произошедшего, сообщило РИА «Новости».

Областная администрация считает, что активист мог конфликтовать с кем-то из местных жителей и не рассчитал свои силы. Чиновники не исключают версию конфликта на дороге, а также коммерческую подоплеку. По их словам, Герасимов — учредитель ООО «Технопарк», в собственности которого находится четыре мусорных полигона в Тамбовской области. Все они эксплуатируются ООО «КомЭк». В 2018 году организация проиграла конкурс на регоператорство.