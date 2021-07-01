Тамбовский активист рассказал о нападении после обращения к Путину

Роман Герасимов призвал продолжить борьбу с мусорным полигоном в Тамбовской области, несмотря на нападение на него. Активист записал видеообращение из машины скорой после того, как неизвестные нанесли ему ножевые ранения.

«Сегодня с утра около моего дома на меня напали три человека. Нанесли несколько ножевых ранений. <…> Я так предполагаю, что люди, которые хотят построить этот полигон, уже пошли на откровенно криминальные действия. Они ни перед чем не остановятся. Я думаю, что нас больше, мы сильнее», — сказал Герасимов.

Активист выразил надежду на то, что все, кто причастен к возведению полигона, ответят за это и получат по заслугам.

Я пока себя чувствую нормально. Ребята, не сдаемся, вперед Роман Герасимов.

Роман Герасимов вместе с другими жителями Дегтярского сельсовета попытался выйти на прямую линию с Владимиром Путиным. Но в нужный момент у них отключили интернет. Тем не менее обращение с призывом не допустить строительства крупного мусорного полигона в Сосновском районе взяли на особый контроль. В тот же день неизвестные прокололи колесо на машине Герасимова.

На следующий день на Герасимова напали у его дома. Ему на помощь прибежали сын и супруга.