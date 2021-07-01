Неизвестные изрезали мужчину, который хотел задать вопрос Путину на прямой линии

В Тамбовской области неизвестные совершили нападение на активиста, который вместе с местными жителями собирался обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по прямой линии. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщил РБК.

В селе Березовка Сосновского района неизвестные атаковали мужчину. Местная жительница Ирина Ильина сообщила, что пострадал активист Роман Герасимов. Он собирался вместе с односельчанами попросить Путина, чтобы он не допустил строительства мусорного полигона. На активиста напали утром в день прямой линии.

Знакомая активиста рассказала, что несколько человек пытались вытащить Герасимова из автомобиля. Ему на помощь прибежали сын и супруга, нападавшие применили против них слезоточивый газ. Мужчину избили и нанесли ему ножевые ранения в область сердца, в живот и ногу. Активисту также проткнули шину на его машине.

Мужчину госпитализировали. В МВД сообщили, что его ранения не проникающие. Он в сознании и уже дает показания. В районе ввели план «Перехват». Недалеко от места нападения нашли автомобиль без номеров. По словам Ильиной, злоумышленники могли скрыться на другом автомобиле.

Знакомая пострадавшего сказала, что обращение было зарегистрировано операторами прямой линии. С активистом обязали связаться. Но в среду в селе отключили интернет.

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