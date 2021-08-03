Грозы пришли в Москву вслед за Тверью. Пока обошлось без урагана

Непогода накрыла московский регион. Если по Тверской области пронесся ураган, то в столице пока что дело ограничилось сильным ливнем с громом и молниями.

На фоне сильного дождя, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», в трех аэропортах Москвы отменили более 30 рейсов. Еще около 10 вылетов задержали.

В Шереметьево оставили на земле 23 самолета, еще четыре рейса задерживают. В Домодедово отменены три вылета, отправление стольких же рейсов намечено на более позднее время. Во Внуково отменили семь вылетов, задержали — три.

В столичном ГУ МЧС предупредили об ухудшении погодных условий еще днем. Синоптики обещали сильные кратковременные дожди и усиление ветра при грозе до 12-17 метров в секунду.

Комплекс городского хозяйства Москвы уточнил, что непогода в городе сохранится до утра.

Разрушительный торнадо пронесся по Тверской области. В экстренных службах рассказали, что жертвами урагана стали три человека, в том числе ребенок. Еще 13 человек, по данным РИА «Новости», пострадали.

Ветром повалило более 90 деревьев, повреждены кровли 65 жилых домов. Энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях нарушено: проблемы со светом — в 90 населенных пунктах.

Губернатор региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Экстренные службы должны оперативно восстановить энергоснабжение и устранить последствия урагана. Оказание медицинской помощи пострадавшим будут контролировать в тверском Минздраве.

В МЧС подчеркнули, что 2 августа дожди с грозами и усилением ветра ожидались в нескольких регионах Центрального федерального округа. В частности в Смоленской, Калужской, Тверской, Рязанской и Костромской областях, уточнила «Газета.ru». Вместе с этим синоптики дали прогноз на повышение температуры до +36…+38 градусов.