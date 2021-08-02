Жертвами урагана в Тверской области стали три человека

Обрушившийся на Тверскую область ураганный ветер повалил деревья и слабо укрепленные конструкции. В результате погибли три человека, восемь получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным ведомства, скорость ветра достигала 25 метров в секунду.

ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб уточнил, что в результате непогоды погибли двое взрослых и один ребенок. По последним данным, количество пострадавших в результате непогоды выросло до 16 жителей. Ураганный ветер повалил не менее 90 деревьев.

Самый большой удар принял на себя город Андреаполь. По данным МЧС, упавшие от сильного ветра деревья повредили крыши и окна 65 частных домов. Повреждены линии электропередач.

В данный момент на месте работают спасатели. Они распиливают стволы упавших на проезжую часть деревьев. Региональный главк перевели в режим повышенной готовности.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, а также оперативно восстановить подачу электричества и ликвидировать последствия обрушившейся стихии.