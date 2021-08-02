Грозовой фронт накрыл Москву. Жители столицы ловят молнии в объективы

Сильная гроза с ливнем и порывистым ветром пришла в Москву и Подмосковье. Дожди с громом и молниями фиксируют практически во всех районах города. Столичные пользователи социальных сетей поделились фото и видео с непогодой.

Самым удачливым удалось забраться повыше, чтобы снять, как небо накрыли красно-черные тучи, освещаемые молниями. На опубликованных кадрах видны продолжительные молнии. Гроза бушует на юге Москвы. Жители столичного района Ясенево выкладывают фотографии молний. Не обошлось без классического кадра, как молния попадает в телебашню Останкино. Съемка молнии без фильтров оказывается не столь удачной идеей. Снимок получается засвеченным. Сильные дожди и красивые молнии пришли почти в центр Москвы. Молнию необычной формы сняли жители юга российской столицы. Из кадров грозы, обрушившейся на Москву, можно сделать целую нарезку из разных районов города. Столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что пришедшая в Москву непогода с грозой, дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится в городе до утра. «Будьте внимательны на улице», — написали представители ведомства в своем Telegram-канале.