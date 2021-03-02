Мошенники научились обманывать пользователей Telegram через боты. Но даже после слива данные можно защитить

Мошенники придумали новую схему для обмана людей. Они используют Telegram-ботов, которые выуживают информацию пользователей и передают ее злоумышленникам. Они, в свою очередь, шантажируют юзеров. Подготовиться к встрече с таким мошенником очень просто.

Злоумышленники нашли очередной способ доставать личные данные россиян. Они используют ботов в Telegram, которые собирают информацию для злодеев, а те потом угрожают взломать аккаунт человека или раскрыть его личные данные. Злоумышленники предлагают заплатить, чтобы информация не утекла в Сеть. Только перевод денег не гарантирует, что шантаж прекратится.

Чаще всего обманщики пишут жертвам о том, что на их компьютер якобы попал вирус, и все действия в Сети записаны. Для подтверждения своих слов они прикладывают последний использованный пароль.

Иногда злоумышленники могут представиться службой безопасности сервиса, предложить изменить пароль и в результате получить полный доступ к профилю.

На самом деле злоумышленники есть везде. Например, некоторые крадут данные VPN-сервисов, а другие обманывают людей в Clubhouse. Telegram не исключение. В таких ситуациях главное знать, что можно делать, а что нет.

Исключить диалог

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий в беседе с «360» объяснил, что есть сервисы, с помощью которых пользователь может узнать, попали ли его личные данные и пароли в Сеть. Один из таких сервисов называется Have I Been Pwned.

Исходя из данных пользователей Telegram, злоумышленники могут многое узнать. Хотя эта информация ограничена тем, что человек указал в профиле, однако у него в подписках могут быть разные группы с сомнительным контентом. Вряд ли он бы хотел, чтобы об этом узнали его близкие или коллеги.

Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас шантажирует злоумышленник, нужно знать несколько правил.

Нельзя вступать в переговоры, переписку с вымогателем, потому что это приводит к повторному требованию выкупа. Обращение в правоохранительные органы я бы оставил на усмотрение жертвы. Большого смысла, на мой взгляд, это не имеет Алексей Лукацкий.

По мнению Лукацкого, расследовать такое дело правоохранительные органы не будут, либо будут «спускать на тормозах», потому что это трудоемкая задача.

Самое главное, что нужно сделать для своей безопасности, это сменить пароль. Вообще это следует делать вне зависимости от обращения мошенников, причем раз в три месяца.

Прислал — удали

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил «360», что узнать об утечках тех или иных баз данных просто. Если человек сидит в даркнете, то тут особые правила, так как там регулярно предлагают купить личные данные пользователей. Если человек увидел, что где-то висит информация его соседей, клиентов банка, пользователей разных сервисов, то нужно насторожиться и сразу поменять пароли.

Если человек не имеет никакого отношения к даркнету, а сидит в обычном интернете, то здесь об опасности зачастую предупреждают СМИ. Меры нужно принять, если вы зарегистрированы в сервисе, откуда произошла утечка.

В обоих случаях самая первая мера — смена логинов и паролей.

Из Теlеgrаm (как и из любой другой соцсети или мессенджера) можно узнать «практически все» данные, если пользователь не очень аккуратный. Люди часто передают друг другу сканы паспортов, фотографии банковских карт и другие документы, а это простейший для злоумышленников способ узнать, как вас зовут и какая у вас серия и номер паспорта.

Здесь простая рекомендация: старайтесь даже по электронной почте не передавать такие чувствительные данные, а если уж передали, договоритесь со своим контактером: вы передали, он получил, сразу все с двух сторон затерли. В интернете ничего не пропадает, но резко снижается вероятность того, что кто-то по дурости зайдет и скачает Александр Власов.

Власов уверен, что необходимо в таких случаях подавать заявление в полицию. Ведь злоумышленники чувствуют себя так свободно, потому что многие их жертвы предпочитают просто не связываться с полицией. Но тут стоит понимать: чем больше будет заявлений, тем ниже уровень подобных преступных действий.