Мошенники стали использовать ботов в Telegram

Мошенники начали использовать ботов в Telegram для сбора персональных данных россиян. После получения личной информации у пользователей начинают вымогать деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть сведения.

По словам начальника отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексея Дрозда, мошенники стали использовать бот MailSearchBot компании LeakCheck. Изначально сервис разработали для проверки паролей, которые попали в открытый доступ. Теперь ботом пользуются злоумышленники.

«Жертвам предлагается заплатить, чтобы их данные не раскрыли друзьям, родственникам или коллегам», — привел пояснение эксперта «Коммерсант».

Мошенники могут представиться пользователю сотрудником службы безопасности сервиса. Они предлагают изменить «слитый» пароль, после чего в их руках оказывается полный доступ к аккаунту.

«Обычно люди переживают за сохранность своих фотографий и переписки, поэтому открывают подобные мошеннические письма и верят им», — отметил основатель компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров.

При этом не стоит рассчитывать, что шантаж прекратится после перевода денег. Злоумышленники могут продолжать требовать деньги за личную информацию, предупредил замруководителя департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Антон Долгалев.