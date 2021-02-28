Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в Clubhouse

Приложение Clubhouse становятся популярнее с каждым днем. Но вместе с знаменитостями туда приходят и мошенники. Об этом рассказал эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук.

В Clubhouse пользователи могут общаться только с помощью аудиосообщений. Попасть в соцсеть можно по приглашению от человека, который уже получил туда доступ. Как раз этот способ очень выгоден для злоумышленников. Поэтому нужно внимательно изучить приглашение, прежде чем переходить по ссылке.

«Фактически отличить это можно, наверное, только одним способом: в зависимости от того, насколько вы знаете человека, который вам это приглашение прислал. Я думаю, что других вариантов здесь просто нет», — рассказал он радиостанции Sputnik.

Он отметил, что как раз те, кто покупает приглашения на черном рынке, чаще остальных попадаются на уточку мошенников. Ведь они совсем не знают продавцов и платят большие деньги за фейковую ссылку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти Подмосковья придут в Clubhouse, чтобы быть ближе к жителям.