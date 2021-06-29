Объявления с поддельными QR-кодами расплодились в Сети. Их покупатели рискуют здоровьем и свободой

Мошенники решили нажиться на страхе вакцинации — в даркнете поддельный QR-код стоит 11 тысяч рублей. Вот только покупатели рискуют не только деньгами, но и свободой: за использование фальшивых пропусков в кафе и рестораны их ждут уголовная ответственность и тюремные сроки. Психологи уверены, что только время сможет убедить противников вакцинации.

В даркнете начали продавать поддельные QR-коды для беспрепятственного посещения московских ресторанов и кафе. Их средняя цена составляет 11 тысяч рублей. Покупателям предлагают и сертификаты о вакцинации, а также занесение их в базу данных портала «Госуслуги».

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас все стало еще быстрее и проще. С помощью специального приложения мошенники генерируют QR-коды и за денежное вознаграждение отсылают их заказчикам на телефон или электронную почту.

При проверке подделки выводят на один из фальшивых сайтов, имитирующих «Госуслуги». Распознать обман сможет лишь очень внимательный человек или специалист. Так что сотрудники общепита могут просто не заметить разницу и впустить потенциального носителя вируса.

Штрафы и сроки

Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов подтвердил «360», что фальшивые коды грозят тем, кто их продает, уголовным преследованием по статье 327 УК РФ: до двух лет лишения свободы.

Адвокат Денис Никитин в разговоре с «360» уточнил, что за предъявление подложного QR-кода в кафе или ресторане может наступить уголовная ответственность. В обычном случае дело может ограничиться штрафом. Но если у пользователя подделки есть признаки ковида, он вполне может получить тюремный срок.

«Если были заражены другие посетители, особенно массово, то ответственность за это предусмотрена статьей 236 УК РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил карается сроком до двух лет лишения свободы. Если же кто-то из зараженных умрет, максимальный срок заключения вырастет до пяти лет», — пояснил Денис Никитин.

Нажива на страхе

Кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин рассказал «360», что часть покупателей подвержены страхам и фобиям, касающимся вакцинации. Это тревожные люди, которым важно их моральное состояние.

«Главное, чтобы не было тревог. И они готовы платить за это. Другая часть — наблюдатели, у которых нет фобий, но и на вакцинацию они еще не созрели, так что готовы пожертвовать средствами. Третий же психотип — хронические манипуляторы, которые всегда все подкупали до ситуации с ковидом», — сказал Рамиль Гарифуллин.

От отметил, что в России есть большой слой, который через коррупцию и подкуп упрощает себе решение разных задач. Это начинается еще со школы, когда покупается ЕГЭ, и продолжается всю жизнь. Кроме того, существует и давление структур, которые продают подделки и хотят делать на этом деньги.

Просвещение поможет

Рамиль Гарифуллин подчеркнул, что лучше всего со всякими страхами перед прививками справилась бы просветительская работа. По словам психолога, еще в самом начале кампании стоило популярно, доступным языком объяснять людям, почему вакцина полезна.

«Ведь когда у человека есть какие-то представления, ему легче выбирать. Но, насколько я наблюдаю, инфекционисты и разработчики вакцин говорят по-разному. Кроме того, они не умеют популярно объяснять, ярко и просто. Поэтому с просветительской работой мы опоздали, пропустив время, когда у населения формировались фобии и тревоги», — пояснил Рамиль Гарифуллин.

Попытки убедить в необходимости вакцинации эксперт сравнил с прыжком в воду с высокого трамплина. Кого-то нужно уговаривать, а кого-то — просто толкать насильно. Но последний способ может привести к тому, что часть людей затаят злобу на государство, сказал эксперт.

По мнению клинического психолога Михаила Хорса, только время поможет переубедить противников вакцинации. Он сказал «360», что люди боятся неизведанного, страх нового — вполне обычное человеческое чувство. И, несмотря на широкое освещение всех аспектов вакцинации в прессе, некоторые люди просто привыкли бояться.