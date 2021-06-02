«Будут пытаться подоить две коровы». Почему Судан пересмотрит соглашение с Россией о создании базы?

Судан планирует пересмотреть соглашение с Россией о создании базы ВМФ России на Красном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации. Военные эксперты уверены, что на Судан давят США.

Судан готов сотрудничать с США

О пересмотре соглашения с Россией по морской базе заявил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью местному телеканалу Blue Nile.

«В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду», — подчеркнул начальник Генштаба.

По его словам, «ряд статей документа» может нанести вред Судану. Документ подписали при прежнем правителе. Власти Судана объясняют пересмотр соглашения тем, что договор был подписан при прежних властях, но не был ратифицирован законодательным органом и сейчас они хотят определить интересы страны в этом соглашении.

«Мы пока юридически не связаны обязательствами, и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов», — подчеркнул генерал.

Он отметил, что договоренность можно реализовать, но для этого нужно учесть интересы обоих государств.

«Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной — прим. ред.)», — пояснил Мухаммед Усман аль-Хусейн.

Он выразил надежду, что переговоры приведут к результату. Правда, заметил и то, что его страна готова к сотрудничеству с США.

«Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран — спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада», — заметил аль-Хусейн.

Реакция России

В Кремле пообещали в ситуации разобраться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели эти заявления. Вы знаете, что по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — пояснил он.

Схожее заявление сделало и внешнеполитическое ведомство.

«Решение изучаем», — заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

О возможном пересмотрении соглашения Суданом заговорили еще в апреле. Однако тогда российская сторона опровергла слухи.

Зачем РФ база в Судане?

Для России военно-морская база в Судане важна из-за Красного моря и Персидского залива, которые являются важными стратегическими пунктами. Об этом в разговоре с «360» заявил специалист в военной политологии, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Это нервная точка современного мира. Там сосредоточены нефтяные ресурсы, сырьевые ресурсы другие, здесь идет ожесточенная борьба за эти ресурсы. Именно поэтому присутствие российского флота, войск, здесь является очень важным. <…> Наверняка там будет предоставлена возможномть использования аэродрома. Появление в этом районе российских боевых кораблей, возможно даже самолетов, позволит создать конкурепнцию господству в этом районе США», — пояснил собеседник.

По его мнению, именно американская сторона из-за нежелания видеть в регионе конкурента делает все возможное, чтобы не допустить туда Россию, в том числе давит на руководство Судана. Все нынешние вопросы властей Судана по поводу соглашения Сивков назвал вымышленными.

Это просто отговорки. Это результаты американского давления. Думаю, суданские власти будут пытаться подоить две коровы. <…> Будут выставлять условия, благодаря которым должны будут получить какие-то выгоды Константин Сивков.

Другой собеседник «360» — журналист, военный эксперт, Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко — подчеркнул, что в любом случае России важна база в Африке.

«Необходима для обеспечения передового присутствия кораблей ВМФ России в ключевых регионах, где это требуют наши интересы», — подчеркнул он.

Соглашение, заключенное в декабре прошлого года сроком на 25 лет, подразумевало, что Хартум безвозмездно передаст Москве в пользование часть порта и прилегающей акватории, а Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения не должна превышать 300 человек, одновременно там должно находиться не более четырех российских военных кораблей, говорилось в документе.