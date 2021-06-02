Судан объяснил отказ от российской военной базы

Создание российской военной базы в Судане может нанести вред республике. Об этом заявил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн.

Сейчас, по его словам, договоренность о строительстве базы пересматривают.

«Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», — сказал аль-Хусейн в эфире телеканала Blue Nile TV.

Аль-Хусейн добавил, что соглашение было подписано прежним правительством Судана. Его не ратифицировал законодательный совет страны, который утверждает международные соглашения.

В конце апреля стало известно, что власти Судана заморозили соглашение о создании российской военной базы на Красном море. Также африканская страна остановила «любое новое размещение российских военных» в своих заливах.

О подписании договора объявили в декабре 2020 года. Речь шла о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Сейчас у России есть единственная зарубежная военно-морская база. Она находится в сирийском порту Тартус.