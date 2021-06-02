Песков рассказал о решении вопроса с военной базой в Судане

Россия знает о заявлении Судана по намерению пересмотреть решение о создании в стране военной базы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн ранее заявил, что решение о создании российской военной базы будет пересмотрено. Он пояснил, что документ об этом принимался прошлым правительством, но не был ратифицирован.

Песков заявил, что в Кремле видели эти заявления.

«Вы знаете, что у нас по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В Судане при этом не исключили, что реализация соглашения по военной базе может быть продолжена, если они найдут для себя выгоду и пользу.

Суданские власти заморозили соглашение о создании военной базы РФ на Красном море в конце апреля. Документ был подписан в конце 2020 года. Африканская страна также остановила любое размещение российских военных в своих заливах.