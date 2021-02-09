Новый выход Ефремова. Актер снова в СИЗО и надеется на снижение срока

Приключения Михаила Ефремова продолжаются. Актера снова поместили в СИЗО «Водник» в Москве, где он находился до отправки в белгородскую колонию. С чем это связано, сколько он пробудет в изоляторе и есть ли шансы изменить приговор, — в материале «360».

Что случилось

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за пьяное ДТП со смертельном исходом, вновь в Москве. 8 февраля его доставили в СИЗО «Водник» из колонии в Белгородской области для участия в ходе следствия. Из колонии его отправили в пятницу, в Москву привезли в понедельник.

Столичный главк МВД расследует дело о даче ложных показаний в отношении трех свидетелей защиты. Они утверждали на процессе, что Ефремова не было за рулем внедорожника.

Адвокат Эльман Пашаев, построивший линию защиты на допросе этих свидетелей, предположил, что Ефремова привезли в Москву для очной ставки, «чтобы додавить дело о лжесвидетельстве».

Что за свидетели

Илья Питалев / РИА «Новости»

Дело о даче ложных показаний возбудили в ноябре 2020 года. По нему проходят свидетели защиты Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян.

В августе того же года на заседании Пресненского суда Москвы Кобец говорил, что подошел к машине Ефремова «сразу после ДТП». В разбитом Jeep Grand Cherokee Ефремова, по словам свидетеля, находились два человека.

«За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38 с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем», — утверждал Кобец.

Свидетель Гаев заявил суду, что видел, как его друг Александр Кобец разговаривал с Ефремовым, «который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».

Теван Бадасян говорил, что видел, как незадолго до аварии на заднее сиденье внедорожника Ефремова сел «высокий мужчина в бейсболке».

В ходе процесса выяснилось, что в момент ДТП Ефремов был один в машине. Он сел за руль в пьяном виде после вечеринки. Внедорожник актера выехал на встречку на Садовом кольце и протаранил фургон Lada. Водитель фургона погиб.

В сентябре суд первой инстанции приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, в октябре Мосгорсуд снизил этот срок на полгода. В ноябре актера отправили в колонию № 4 в городе Алексеевке Белгородской области. Там же отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, устроившие драку в московском кафе.

Как дела у Ефремова

Пресс-служба Мосгорсуда / РИА «Новости»

В СИЗО актера навестили правозащитники. В беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы он заявил, что подал кассационную жалобу на законность приговора. Ефремов рассчитывает, что жалобу рассмотрят во время его нахождения в изоляторе, заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он уточнил «360», что, по предварительной информации, Ефремова доставили в Москву «как минимум на два ближайших месяца».

По словам Мельникова, теперь актера могут поместить в одну камеру с ранее осужденными, поскольку по закону он уже отбывал наказание.

Ответственный секретарь ОНК заявил, что жалобы, «когда фактически ранее не судимых помещают вместе с гражданами, которые, в том числе неоднократно, уже отбывали наказание», ему поступают регулярно.

Ефремов сообщил, что ему не говорили о причине перевода в СИЗО.

Что насчет кассации?

Кассационную жалобу может подать осужденный, его адвокат или сторона обвинения, если они считают, что в суде первой и апелляционной инстанций (в случае с Ефремовым это Пресненский райсуд и Мосгорсуд) был существенно нарушен закон.

Кассационный суд может отменить приговор, направив дело на новое рассмотрение. Суд также вправе самостоятельно изменить приговор или оставить жалобу без удовлетворения.

Защита Ефремова в кассации ссылается на большой срок заключения, редкий для статьи о смертельном ДТП по неосторожности. А также указывает, что Ефремов окончательно урегулировал все претензии потерпевших. Вопрос, будет ли кассация менять приговор Ефремову, остается открытым.