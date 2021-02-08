Ефремова могут посадить в «Воднике» в одну камеру с рецидивистами

Актера Михаила Ефремова, которого осудили за смертельное ДТП в Москве, поместили в СИЗО «Водник» в Москве. Об этом «360» сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Михаила Ефремова доставили в СИЗО № 5 „Водник“. По предварительной информации, доставили его как минимум на два месяца ближайших. Привезли его сегодня», — отметил он.

Он отметил, что теперь актера могут поместить в одну камеру с ранее судимыми гражданами, потому что по закону он уже отбывал наказание.

«К сожалению, это регулярно вызывает достаточно большие вопросы. Когда я проверял следственный изолятор, были жалобы граждан, когда фактически ранее не судимых помещают помещают вместе с гражданами, которые, в том числе неоднократно, уже отбывали наказание. Такое соседство вызывает определенный дискомфорт», — подчеркнул он.

Он назвал эту практику «не совсем правильной» и отметил, что даже в колониях стараются помещать ранее судимых и тех, кто отбывает наказание в первый раз, в разные отряды.

Мельников также подчеркнул, что адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу на приговор. При этом он добавил, что актеру не сообщили, по какой причине его этапировали в колонию.

О том, что актера этапировали в Москву из колонии в Белгороде, стало известно на днях. Многие предположили, что это могло быть связано с рассмотрением кассационных жалоб, однако в УФСИН региона подчеркнули, что Ефремова вернули в столицу «для участия в следственных действиях».